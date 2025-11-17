Im Heimspiel gegen Bosnien-Herzegowina Letzte Chance: Fährt Österreich 2026 zur WM? Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Luna B. Konrad Laimer, Alexander Prass, Christoph Baumgartner und David Alaba nach der Niederlage gegen Rumänien - können sie gegen Bosnien-Herzegowina überzeugen? Bild: GEORG HOCHMUTH / APA / picturedesk.com

Es wird spannend: Aktuell führt Österreich als Gruppenerster mit 18 Punkten die Tabelle an. Gewinnt das ÖFB-Team morgen, Dienstag, den 18. November das WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina, wäre Österreich erstmals seit 1998 wieder Teil der Fußball-Weltmeisterschaft.

Wird Geschichte geschrieben? Zuletzt Teil der Fußball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich, geht es für das Österreichische Nationalteam in der diesjährigen Qualifikationsrunde um mehr als nur das Ticket für die WM - es symbolisiert gleichzeitig das Ende einer 28-jährigen Wartezeit. Für einen spannenden Fußballabend ist also gesorgt.