Im Auswärtsspiel gegen Zypern Quali-Endspurt: Fährt Österreich 2026 zur WM? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Luna B. Konrad Laimer, Alexander Prass, Christoph Baumgartner und David Alaba nach der Niederlage gegen Rumänien - können sie gegen Zypern überzeugen? Bild: GEORG HOCHMUTH / APA / picturedesk.com

Es wird spannend: Aktuell führt Österreich als Gruppenerster mit 15 Punkten die Tabelle an. Gewinnt das ÖFB-Team am kommenden Samstag, den 15. November das WM-Qualifikationsspiel gegen Zypern, wäre Österreich erstmals seit 1998 wieder Teil der Fußball-Weltmeisterschaft. Joyn überträgt das Match ab 17:55 Uhr im ORF1-Livestream auf Joyn. Und parallel dazu gibt es im Puls 4 - Livestream auf Joyn um 20:15 das Länderspiel "Bosnien-Herzegowina vs. Rumänien".

Samstag, 15.11. 17:55 Uhr • FIFA WM-Qualifikation 2026 Zypern - Österreich

Wird Geschichte geschrieben? Zuletzt Teil der Fußball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich, geht es für das Österreichische Nationalteam in der diesjährigen Qualifikationsrunde um mehr als nur das Ticket für die WM - es symbolisiert gleichzeitig das Ende einer 28-jährigen Wartezeit. Für einen spannenden Fußballabend ist also gesorgt. Während die Kommentatoren Daniel Warmuth und Michael Liendl sowie Präsentator Rainer Pariasek live aus Limassol berichten, erfolgt die Spielanalyse im Studio in Wien durch Alina Zellhofer, Herbert Prohaska und Viktoria Schnaderbeck. Um 23:30 Uhr wird in einer Highlight-Sendung auf das Spiel zurückgeblickt - und das im Idealfall bereits in Feierlaune.

Es bleibt spannend Parallel dazu gibt es im Puls 4 - Livestream auf Joyn um 20:15 das Länderspiel "Bosnien-Herzegowina vs. Rumänien" - die beiden Länder kämpfen ebenfalls in der Gruppe H um den Einzug in die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Auch dieser Spielausgang hat maßgeblichen Einfluss darauf, ob Österreich vorzeitig ein WM-Ticket erhält - nämlich unter der Voraussetzung, dass Österreich gewinnt und Bosnien unentschieden spielt oder verliert. Wenn nicht, entscheidet das Qualifikationsspiel "Österreich vs. Bosnien-Herzegowina" am 18. November über Österreichs Fußball-Zukunft.

Samstag, 15.11. 20:15 Uhr • UEFA European Qualifiers Bosnien und Herzegowina - Rumänien