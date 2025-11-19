Sport "World Masters of Snooker"-Übertragung live: Wo läuft das Finale im kostenlosen Livestream? Veröffentlicht: 10:49 Uhr

Einen kostenlosen Livestream zu “Snooker: World Masters of Snooker: Finale” gibt’s auf Joyn. Hier erfährst du, wann er startet - und wie du ihn ansehen kannst.

Wann und wo gibt es die “World Masters of Snooker” im TV und Livestream? Das Finale der "World Masters of Snooker” wird am Freitag, den 21.11.2025 auf dem Sender Eurosport 1 und im kostenfreien Livestream auf Joyn ausgestrahlt. Los geht’s um 20:00 Uhr. Bei dem Streaming-Portal siehst du die ganze Sendung bequem auf deinem Smartphone, Tablet, Smart-TV oder PC.

“Riyadh Season Championship Finale" im Livestream Der "Riyadh Season Snooker Championship" wird am Freitag aus dem Global Theatre in Boulevard City in der saudi-arabischen Hauptstadt Riyadh übertragen. Bei diesem Turner sind die ersten sechs Spieler der Weltrangliste für das Viertelfinale bereits gesetzt. Die Spieler auf den Positionen sieben und acht treten gegen zwei Spieler aus Saudi-Arabien an, die eine Wildcard erhalten haben. Das Turnier ist insgesamt mit 785.000 Pfund dotiert, wovon alleine der Sieger 250.000 Pfund erhält. Wiederholungen der Sendung finden am 23.11.2025 um 00:00 Uhr und um 8:30 Uhr im Eurosport-Livestream auf Joyn statt.

So siehst du die kostenlosen Livestreams von "World Masters of Snooker" über Joyn auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream von “Snooker: World Masters of Snooker” auf Joyn schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass du die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert hast – also entweder auf deinem Smartphone, Tablet oder dem Smart-TV. Hast du ein Android-Endgerät, findest du die Joyn App ganz einfach im Google Play Store. Für iPhone oder iPad ist sie über den Apple App Store installierbar. Du willst Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV streamen? Das ist derzeit mit Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV möglich.

Kostenlosen Livestream auf Joyn auf dem PC schauen Du kannst Joyn auch in jedem Internet-Browser nutzen. Bei einigen Sendern brauchst du dafür nur eine Registrierung. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht. +++ Dieser Vorschautext wurde auf Basis von aktuellen TV-Daten generiert und redaktionell geprüft. +++