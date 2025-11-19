17 Jahre glücklich verheiratet Bambi 2025: Liebes-Geheimnis des "Der Bergdoktor"-Stars Hans Sigl Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Anna-Maria Hock, Alina T. Was ist das Liebesrezept von Susanne und Hans Sigl? Bild: picture alliance/dpa | Peter Kneffel

Seit 2008 begeistert Hans Sigl als Dr. Martin Gruber in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" ein Millionenpublikum und gilt als Traummann vieler Frauen. Privat ist er seit vielen Jahren glücklich verheiratet. Bei der 77. Bambi-Verleihung in München gewährte der Star in einem Interview nun Einblicke in sein Liebesleben und sprach offen über das Geheimnis seiner langjährigen Ehe.

Am 13. November erstrahlte München in Glamour und Glitzer. Schauspieler Hans Sigl war einer der prominenten Gäste, die sich bei der Bambi-Verleihung 2025 auf dem roten Teppich zeigten. Neben der Frage zu einem möglichen Comeback bei "Kommissar Rex" stand vor allem ein Thema im Fokus: sein Liebes-Geheimnis. Begleitet wurde er an diesem Abend von seiner Frau Susanne, mit der er seit 17 Jahren glücklich verheiratet ist. Im Interview verriet der Schauspieler den anwesenden Journalist:innen, was für ihn der Schlüssel zu einer langen und glücklichen Partnerschaft ist. Seine Antwort überrascht und geht über romantische Klischees hinaus.

Mehr als nur Streit: Hans Sigl lüftet sein Liebes-Geheimnis Gegenüber "Bunte" hatte der Martin-Gruber-Darsteller bereits erklärt, dass Streit in einer guten Ehe dazugehört. Doch das ist nur ein Teil seines Geheimnisses einer glücklichen Beziehung.

Ich glaube, dass es die Bereitschaft ist, die Bereitschaft, sich auf das Gegenüber einzulassen. Hans Sigl, November 2025

Am Donnerstag betonte er, wie wichtig vor allem die gegenseitige Bereitschaft in einer Partnerschaft sei: "Eine Bereitschaft ist, zuzulassen, eine Bereitschaft ist, sich zu verändern und zu erkennen, dass jemand sich schneller verändert als der andere. Die Bereitschaft, im Hier und Jetzt zu sein, miteinander." Laut Sigl ist es zudem wichtig, "zu akzeptieren, […] dass jemand mehr Raum braucht". Für ihn ist Bereitschaft letztlich "ein pragmatischeres und sinnvolleres Wort als die große Liebe". Der "Bergdoktor"-Star und seine Frau Susanne sind seit 2008 verheiratet und leben in einer Patchwork-Familie. Sie haben keine gemeinsamen Kinder, bringen aber beide Kinder aus früheren Beziehungen mit in die Ehe.

Sein Image als Traummann Bekannt ist Hans Sigl für seine Rolle als Dr. Martin Gruber in der Erfolgsserie "Der Bergdoktor". Dass viele Frauen für ihn schwärmen, sei ihm gar nicht bewusst, er könne es auch nicht ganz nachvollziehen. Seiner Meinung nach liege das wahrscheinlich an seiner Rolle als Dr. Gruber, der "ein extrem charmanter, empathischer Arzt" sei. Wie seine Frau auf sein Traummann-Image reagiert, wisse er aber nicht. Doch eines scheint klar: Für ihre Partnerschaft spielt das auch keine große Rolle.

Das wird "Bergdoktor"-Fans auch gefallen "Die Landarztpraxis" jetzt auf Joyn streamen