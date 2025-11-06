Premiere in Berlin "Die Abrechnung": Bei dieser Frage bricht Melody Haase in Tränen aus Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lena Maier Schon bei "Promis unter Palmen" 2025 flossen bei Melody Haase Tränen. Bild: SAT.1 / Joyn

Vor dem Start von "Die Abrechnung - Der Promi Showdown" wird es für Melody Haase emotional: Im Gespräch über eine frühere Freundschaft kann die Sängerin ihre Tränen nicht zurückhalten.

Ein emotionaler Abend für Melody Haase Melody Haase stand auf dem roten Teppich bei der Premiere von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" in Berlin Rede und Antwort, bis die Frage von "Promiflash", wem sie in der Show lieber nicht begegnen wolle, völlig aus der Fassung bringt: "Man mag die Namen, die einen wirklich verletzt haben, ja nicht so gerne nennen", beginnt Melody und spricht schließlich über ihre Enttäuschung in einer früheren Freundschaft mit Xenia Prinzessin von Sachsen.

"Ich bin ein Mensch mit 200 Prozent" Unter Tränen erklärt Melody, dass die Verletzungen in ihrer Freundschaft zu Xenia für sie besonders schwer wogen. Fast so, wie es bei Liebesbeziehungen der Fall ist. Seitdem habe sie sich zurückgezogen. "Es tut mir total leid jetzt. Ich bin ein Mensch mit 200 Prozent und deshalb kommen diese Emotionen hoch", sagt sie im Gespräch. Das Thema scheint sie bis heute nicht loszulassen.

Freundschaft mit Narben Die enge Verbindung zwischen Melody und Xenia schien einst unzertrennlich, bis Meinungsverschiedenheiten sie auseinanderbrachten. Melody hatte schon früher betont, dass sie sich in schwierigen Zeiten von Xenia im Stich gelassen fühlte. Ihr Auftritt auf der "Abrechnung"-Premiere zeigt nun, dass diese Wunde bis heute nicht ganz verheilt ist. Ob sich die beiden Reality-Stars eines Tages wieder annähern, bleibt offen. Doch an diesem Abend zeigt Melody, dass echte Gefühle auch auf dem roten Teppich ihren Platz haben dürfen.

Einschätzung zum Show-Cast: "Da wird es heftig knallen" Neben den persönlichen Worten sprach Melody auch über den Cast von "Die Abrechnung". Besonders eine Kombination sorge ihrer Meinung nach für Konfliktpotenzial: "Lisha bringt immer viel Krawallpotenzial mit und dann in der Kombination mit Eva. Da wird es heftig knallen", prophezeite sie.

In diesen Reality-Shows war Melody Haase zuletzt zu sehen Melody Haase ist Reality-TV-Fans längst keine Unbekannte mehr: Zuletzt war sie bei "Promis unter Palmen" 2025 zu sehen. Auch in Staffel 1 von "Reality Backpackers" und "Forsthaus Rampensau Germany" 2024 zeigte sie, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt und immer mit vollem Herzen dabei ist.