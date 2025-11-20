"Keiner interessiert sich dafür" Carolin Kebekus spricht Klartext: "Das Leben als Frau ist ein einziger Schmerz" Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von dpa Zu oft werde der Schmerz der Frau ignoriert, findet Moderatorin Carolin Kebekus. Bild: picture alliance / Panama Pictures

Warum wird so selten thematisiert, was Frauen eigentlich alles durchmachen? Carolin Kebekus stört das und nimmt in Sachen Zyklus-Beschwerden kein Blatt vor den Mund.

Komikerin und Moderatorin Carolin Kebekus beklagt die Ignoranz der Gesellschaft gegenüber Zyklus-Schmerzen von Frauen. "Eigentlich ist das Leben als Frau vor allem körperlich ein einziger Schmerz, für den sich auch übrigens niemand interessiert, weil alle gewohnt sind, dass wir das alles einfach aushalten. So wie alle Generationen von Frauen vor uns", sagte die 45-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Was Frauen eigentlich alles durchmachen Eine durchschnittliche Frau müsse rund 450 Mal im Leben diese körperlichen Ausnahmezustände über sich ergehen lassen und habe mit Krämpfen, Reizbarkeit, Durchfall und Stimmungsschwankungen zu tun. Ein großes gesellschaftliches Thema sei das aber nicht.

Einschalten am Donnerstagabend Kebekus will nun aufklären und in ihrer Sendung über Frauengesundheit sprechen. Die entsprechende Ausgabe der "Carolin Kebekus Show" ist am Donnerstagabend (23.35 Uhr) im Ersten und der ARD-Mediathek zu sehen. Als Talkgast ist Eva Karl Faltermeier eingeladen. Die Kabarettistin hat den Angaben zufolge Endometriose, eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen.