"Keiner interessiert sich dafür"
Carolin Kebekus spricht Klartext: "Das Leben als Frau ist ein einziger Schmerz"
Veröffentlicht:von dpa
Warum wird so selten thematisiert, was Frauen eigentlich alles durchmachen? Carolin Kebekus stört das und nimmt in Sachen Zyklus-Beschwerden kein Blatt vor den Mund.
Komikerin und Moderatorin Carolin Kebekus beklagt die Ignoranz der Gesellschaft gegenüber Zyklus-Schmerzen von Frauen. "Eigentlich ist das Leben als Frau vor allem körperlich ein einziger Schmerz, für den sich auch übrigens niemand interessiert, weil alle gewohnt sind, dass wir das alles einfach aushalten. So wie alle Generationen von Frauen vor uns", sagte die 45-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.
Was Frauen eigentlich alles durchmachen
Eine durchschnittliche Frau müsse rund 450 Mal im Leben diese körperlichen Ausnahmezustände über sich ergehen lassen und habe mit Krämpfen, Reizbarkeit, Durchfall und Stimmungsschwankungen zu tun. Ein großes gesellschaftliches Thema sei das aber nicht.
Carolin Kebekus im Duell: Mit Bruder gegen die Wolter-Zwillinge - wer gewinnt?
"Wir gegen Die": Eine der lustigsten Spieleshows jetzt anschauen
Einschalten am Donnerstagabend
Kebekus will nun aufklären und in ihrer Sendung über Frauengesundheit sprechen. Die entsprechende Ausgabe der "Carolin Kebekus Show" ist am Donnerstagabend (23.35 Uhr) im Ersten und der ARD-Mediathek zu sehen. Als Talkgast ist Eva Karl Faltermeier eingeladen. Die Kabarettistin hat den Angaben zufolge Endometriose, eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Zusammen mit Omid
YouTube-Star Inscope21: Er startet bei der Gumball-3000-Rallye
Schönheits-Ideale
Bodyshaming-Eklat: Lisha Savage verteidigt Emma Fernlund - und die kontert ihre Hater!
Die "Loser" des Abends
"Große, weirde Hochzeit": Kaulitz-Brüder spotten über Bambi-Gala
Herausforderung und großes Glück
Sandra Hüller: Was sie an der Arbeit mit Ryan Gosling und Tom Cruise mag
Zum 70. Geburtstag
Mariele Millowitsch früher: So sah die "Marie Brand"-Darstellerin vor 59 Jahren aus
"Ganz dicke und enge Freunde"
Prominenter spielte Amor: Ohne diesen Star wären Jana Ina und Giovanni Zarrella kein Paar!
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
Clementine Vaughn: Claudia Schiffers Tochter feiert in NYC
Emotionale Instagram-Botschaft
Seine Ehe ist nun endgültig vorbei: Tim Bendzko bestätigt Gerüchte
"Eine Katastrophe"
Clooney spricht Klartext: So belastend ist das Nippel-Trauma