Dreh mit Partner Christina Athenstädt: Mit diesem "Die Heiland"-Star ist sie seit über 20 Jahren zusammen Aktualisiert: Vor 2 Stunden von teleschau Christina Athenstädt flirtet regelmäßig mit ihrem Mann vor der Kamera. Denn er ist der Ex-Freund ihrer Serienrolle in "Die Heiland". Bild: ARD/Rudolf Wernicke

Seit 2020 spielt Christina Athenstädt die Hauptrolle in "Die Heiland - Wir sind Anwalt". In der ARD-Serie ist auch ihr Ehemann regelmäßig zu sehen. Um wen es sich handelt und wie das Paar mit dem Thema Eifersucht umgeht.

Steckbrief: Christina Athenstädt Name: Christina Athenstädt

Geburtstag: 12. Februar 1979

Geburtsort: Köln

Wohnort: Berlin

Größe: 1,73 Meter

Familienstand: verheiratet mit Peter Fieseler

Kinder: Tochter Lotte

Von "Familie Dr. Kleist" zu "Die Heiland - Wir sind Anwalt" Einem breiten Publikum wurde die 46-jährige Kölnerin 2017 bekannt, als sie in Staffel sieben zur ARD-Reihe "Familie Dr. Kleist" stieß. Bis zur neunten und letzten Staffel verkörperte Athenstädt als Gynäkologin Tanja Ewald die Kollegin und neue Lebensgefährtin der Hauptfigur Dr. Christian Kleist (Francis Fulton-Smith). Nach der Einstellung der Familienserie stand bereits die nächste Hauptrolle in einer ARD-Reihe an, doch dafür gab es einen sehr tragischen Hintergrund: Im Sommer 2019 verstarb ihre Schauspielkollegin Lisa Martinek mit nur 47 Jahren. Sie hatte in der ersten Staffel von "Die Heiland - Wir sind Anwalt" die Titelrolle der blinden Anwältin Romy Heiland verkörpert, mit großartigen Quoten. Nach Martineks Tod entschied sich die ARD, mit neuer Besetzung weiterzumachen. Die Wahl für "die Neue" fiel auf Christina Athenstädt.

Besondere Herausforderungen beim Spielen einer Blinden Mittlerweile hat Christina Athenstädt vier Staffeln der Serie gedreht und ist längst eins geworden mit ihrer Figur Romy Heiland. Deren reales Vorbild ist Pamela Pabst, die erste blinde Strafverteidigerin Deutschlands. Anfangs habe sie das "Blindsein" vor allem beim Essen am schwierigsten empfunden, verriet Athenstädt der Agentur teleschau. "Man weiß plötzlich nicht mehr genau, was da auf dem Teller vor einem liegt und wo man mit seiner Gabel hineinpikst. Und bis sie im Mund ist, weiß man nicht, ob man überhaupt etwas auf der Gabel hat. Die nächste Herausforderung ist dann, sich beim Essen nicht zu bekleckern. Und: Das Kochen ist natürlich auch nicht gerade ohne. Eigentlich war alles, was zu Hause stattfand, unerwartet schwierig."

Der Weg zum Serienstar Christina Athenstädt wurde 1979 in Köln geboren und wuchs mit ihren beiden Schwestern in Leverkusen auf. Schon früh begann sie zu tanzen und Saxofon zu spielen. Doch nicht nur die Musik und der Tanz taten es Athenstädt früh an, sondern auch die Schauspielerei. Schon während ihrer Ausbildung an der renommierten Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin stand sie etwa in Bremen oder am Deutschen Theater in Berlin auf der Bühne. Ihre erste größere Rolle vor der Kamera spielte sie in der Telenovela "Wege zum Glück". Es folgten Auftritte in Serien und Filmen wie "Spreewaldkrimi: Die Tränen der Fische, "Tatort: Puppenspieler", "Der Bergdoktor" und "Notruf Hafenkante". Doch auch parallel zu ihrer Rolle als Romy Heiland findet die Schauspielerin immer wieder Zeit für andere Produktionen. So war sie zuletzt unter anderem in "Käthe und ich: Sommerliebe" zu sehen sowie in "Blutige Anfänger".

Romy Heiland (Christina Athenstädt, r) und Ben Ritter (Peter Fieseler, l.) waren mal ein Paar. In der Realität sind es die Schauspieler:innen noch immer. Bild: ARD/Rudolf Wernicke

Das ist der bekannte Ehemann von Christina Athenstädt Romy Heiland hat in der Serie nicht das größte Glück mit Männern. Doch einer, mit dem sie immer wieder flirtet, ist ihr Ex-Freund, Anwaltskollege Ben Ritter. Er wird von Peter Fieseler verkörpert. Was viele Zuschauer:innen wohl gar nicht wissen: Athenstädt und Fieseler sind im echten Leben seit mehr als 20 Jahren ein Paar und seit 2015 verheiratet. 2011 kam die gemeinsame Tochter Lotte zur Welt. Fieseler ist bereits seit Staffel eins bei "Die Heiland" dabei. Aufmerksame Zuschauer:innen dürften ihn aber auch als Kommissar Piet Wellbrook aus dem "Großstadtrevier" kennen. 2021 stieg Fieseler dort aus. Schon 2017, als Athenstädt noch bei "Familie Dr. Kleist" spielte, verriet die Schauspielerin gegenüber der "Berliner Zeitung" über sich und ihren Mann: "Wir geben uns ständig Tipps und besprechen unsere Rollen miteinander. Es ist schön, dass sich ein anderer in deinem Leben genauso für die Schauspielerei begeistert wie du."

Christina Athenstädt musste an ihrer Eifersucht arbeiten "Wir sind jetzt seit 20 Jahren zusammen, und ich finde, dass ich einen sehr attraktiven, unterhaltsamen Ehemann habe", sagte die Schauspielerin 2023 im Gespräch mit "Bunte". "Männer wie Frauen fühlen sich von Peter angezogen, und ich genieße das, wenn wir ausgehen, aber das war nicht immer so." So habe ihre Eifersucht ihre Beziehung durchaus auch in Gefahr gebracht. "Ich dachte, Eifersucht gehört dazu, wenn man sich liebt, und wollte sicher sein, dass ihm keine andere Frau zu nahekommt. Peter war da viel schneller klüger als ich und der Überzeugung, dass wir unsere Liebe kaputtmachen, wenn wir nicht lernen, uns zu vertrauen. Gegenseitige Kontrolle oder tägliche Pflicht-Anrufe sind nicht hilfreich in unserem Beruf, wo man immer wieder getrennt ist. Mittlerweile will ich gar nicht immer wissen, mit wem Peter abends zum Essen geht. Alles, was ich da rein interpretieren könnte, ist Quatsch und die Angst, dass unsere Ehe von außen angegriffen werden könnte, völlig überflüssig."

Die Probleme des Flirtens vor der Kamera Und wie ist es, mit dem eigenen Ehemann vor der Kamera zu flirten? Dazu verriet Christina Athenstädt 2023 im Interview mit der dpa zur vierten Staffel: "Es ist vielleicht tatsächlich eher unangenehm, das als echtes Paar zu spielen. Das ist schon immer mit jedem als Schauspieler was Intimes." Daher müsse man als reales Paar "extra professionell sein". Ob ihren Serienfiguren ein Happy End wie ihnen beiden im echten Leben vergönnt sein wird? "Also tatsächlich wird Ben Ritter wahrscheinlich für immer Romy Heilands große Liebe sein", sagte Athenstädt im selben Gespräch. "Aber die beiden sind kein Paar, und sie werden es auch nicht in der vierten Staffel. Aber man weiß ja nie."