"Das große Promi-Büßen"-Star Lisha Savage verteidigt Emma Fernlund gegen Bodyshaming

Lisha Savage (l.) thematisierte in ihrer Instagram-Story Bodyshaming, nachdem Reality-TV-Star Emma Fernlund (r.) wegen ihrer Schönheits-OP kritisiert wurde.

In den sozialen Medien ist ein neuer Streit um Körperbilder entbrannt. Ausgelöst wurde er durch eine Instagram-Story von Influencerin Lisha Savage, die deutliche Worte zum Umgang mit dem Aussehen anderer fand. Anlass für ihren emotionalen Appell war die Welle an Kritik, die Reality-TV-Persönlichkeit Emma Fernlund nach ihrer Nasen-Operation traf.

Lisha Savage prangert Bodyshaming an: Emotionale Worte nach Kritik an Emma Fernlund In den sozialen Netzwerken brodelt erneut die Debatte um Schönheitsdruck und öffentliche Erwartungen. Influencerin Lisha Savage nutzt ihre Reichweite, um klarzustellen, wie schnell Kritik auch Grenzen überschreiten kann - und welche Auswirkungen das auf Betroffene haben kann. Sichtlich bewegt wandte sich Lisha in einer Story auf Instagram an ihre Community und machte auf die Widersprüche aufmerksam, denen besonders Frauen im Internet täglich ausgesetzt seien. Die harschen Kommentare seien nicht nur verletzend, sondern könnten laut Lisha sogar ernsthafte Folgen haben. Sie warf den Kritiker:innen vor, Menschen mit ihren Reaktionen "kaputtzumachen".

Ihr fordert immer mehr Natürlichkeit, und wenn jemand etwas natürlich lässt, wird das genauso kritisiert. Lisha Savage

"War die Hölle": Lisha Savage teilt persönliche Erfahrungen mit Bodyshaming Lisha nutzte die Gelegenheit auch, um über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen. Nachdem sie sich entschieden hatte, ihre Filler entfernen zu lassen, habe sie eine schwierige Zeit durchlebt. Trotz Unsicherheiten sei sie weiterhin öffentlich präsent geblieben, erklärte sie und teilte offen, wie fordernd dieser Prozess war. "Dieser Weg zur Natürlichkeit hat mich über ein Jahr gekostet und war die Hölle", sagte sie rückblickend. Zudem erinnerte sie ihre Follower:innen an die möglichen Folgen für Betroffene, die Äußerungen in sozialen Netzwerken mit sich bringen können.

Ihr müsst euch überlegen, was ihr mit euren Worten anrichtet. Lisha Savage

Bodyshaming sei laut Lisha mittlerweile für viele zur Normalität geworden - eine Entwicklung, die dringend hinterfragt werden sollte. Emma wagte mit ihrer Nasen-Operation einen sichtbaren Schritt der Veränderung, der sehr unterschiedlich aufgenommen wurde. Die 24-Jährige sah sich nicht nur Vergleichen mit anderen prominenten Personen ausgesetzt, sondern musste auch Kommentare lesen, die sie aufforderten, ihre natürliche Schönheit nicht anzutasten oder direkt harte Kritik äußerten. Ob ihre Entscheidung langfristig von ihren Fans akzeptiert wird, bleibt offen. Sicher ist jedoch: Lishas eindringlicher Appell dürfte einige Follower:innen zum Nachdenken gebracht haben.