Mama Carmen verrät
Heimliche Schönheits-OP? Gerüchteküche um Davina Geiss brodelt
Aktualisiert:von Franziska Hursach
Davina Geiss sorgt auf Instagram derzeit für ordentlich Wirbel: Mit ihren Bikini-Posts heizte sie die Gerüchteküche um eine mögliche Brust-OP immer weiter an. Nun äußert sich erstmals ihre Mutter Carmen.
In den vergangenen Tagen sorgten die Instagram-Posts von Davina Geiss (Account: @davinageiss) für viel Gesprächsstoff: Die 22-Jährige präsentierte sich immer öfter im Bikini. Dabei rückte sie besonders ihr Dekolleté in den Fokus. Schnell machten Spekulationen die Runde, ob sie sich einer Brust-OP unterzogen habe.
Brust-OP-Gerüchte wahr: Mutter Carmen spricht Klartext
Doch nicht nur eine gepostete Nahaufnahme legt nah, dass hier chirurgisch nachgeholfen wurde - auch Mama Carmen bestätigt den Eingriff ihrer Tochter gegenüber der "BILD"-Zeitung:
Sie hat das gemacht, das stimmt.
Davina "war nicht glücklich mit ihrer Brust"
Demnach sei die Entscheidung nicht spontan gefallen. Laut Carmen habe sich die Geiss-Familie intensiv beraten, Risiken abgewogen und gemeinsam zu Davinas Wunsch gestanden. Auch Vater Robert und Schwester Shania seien in den Entscheidungsprozess eingebunden gewesen. Carmen betont: "Ich war damit auch als Mutter einverstanden." Ihre Tochter habe sich mit ihrer Oberweite zuvor unwohl gefühlt:
Sie war nicht glücklich mit ihrer Brust, die war zu klein. Das ist ja heute ein ganz normaler Eingriff.
Die 60-Jährige war sogar während der Operation an Davinas Seite.
Für Fans kommt der Eingriff nicht völlig überraschend: Bereits im Mai ließ sich Davina die Nase korrigieren. Auch damals unterstützte die Familie sie bei jedem Schritt.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
