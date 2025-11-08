Nach monatelanger Stille Lebenszeichen von Lena Meyer-Landrut: Sie reagiert auf bewegenden Instagram-Post Aktualisiert: Vor 46 Minuten von Malika Baratov Am 20. Juli 2024 trat Lena Meyer-Landrut beim Sommerfestival in Wolfsburg auf. Bild: Imago Images / Future Image

Monatelang hörte man nichts von Lena Meyer-Landrut. Fans machten sich große Sorgen um die Sängerin. Jetzt gab die 34-Jährige auf Instagram ein Lebenszeichen, indem sie einen emotionalen Post von Comedian Tutty Tran kommentierte.

+++ Update, 6. November 2025 +++

Wann sich Lena Meyer-Landrut aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat Um Lena Meyer-Landrut ist es seit Längerem still. Ihren letzten großen Auftritt absolvierte die Sängerin am 25. Juli 2024 in Wolfsburg. Danach sagte sie sämtliche weiteren Termine ihrer "Loyal To Myself"-Tour ab. Auf Instagram erklärte die 34-Jährige damals, sie leide unter gesundheitlichen Problemen und "Schmerzkrämpfen". Seit diesem Statement hat sich Meyer-Landrut weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Mehr als ein Jahr später fragen sich viele Fans in den sozialen Netzwerken, wie es ihr geht. Unter alte Posts schreiben sie Kommentare wie "Wir vermissen dich" oder "Geht's dir gut, liebe Lena?".

Hier kannst du kostenlos eine der letzten Shows sehen, in denen Lena aufgetreten ist: In Staffel 7 von "Wer stiehlt mir die Show?" will sie Jokos Job klauen Ganze Folge Wer stiehlt mir die Show? Sarah Connor, Lena Meyer-Landrut & Klaas bringen Joko ins Schwitzen Verfügbar auf Joyn Folge vom 11.02.2024 • 141 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Lena kommentiert Tutty Trans Statement Nun gab es jedoch ein unerwartetes Lebenszeichen: Die Sängerin tauchte überraschend wieder auf Instagram (Account: lenameyerlandrut) auf - nicht mit einem eigenen Post, sondern in der Kommentarspalte eines anderen Accounts. Anlass war ein emotionales Statement von Comedian Tutty Tran, der öffentlich gemacht hatte, Opfer eines rassistischen Übergriffs geworden zu sein. "Am Wochenende wurde ich auf offener Straße beleidigt und körperlich angegriffen - nur, weil ich so aussehe, wie ich aussehe", schrieb Tran zu einem Foto, das seine Verletzungen zeigt. Er nutzte den Post, um ein klares Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Unterstützung bekam der 37-Jährige nicht nur von zahlreichen Follower:innen, sondern auch von prominenten Kolleginnen und Kollegen - darunter Lena Meyer-Landrut, die mit einem gebrochenen Herz und einem traurigen Emoji reagierte. Ihr Zeichen der Solidarität blieb nicht unbemerkt: Innerhalb weniger Stunden sammelte der Kommentar über 180 Likes. Über den Instagram-Kanal @tutty_tran hat der Geschädigte sein Schicksal geteilt:

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Endlich Lebenszeichen von Lena Es war nur ein Klick. Doch er versetzte die Fans in Freude: Auf einen Instagram-Post von Mark Foster reagierte Lena Meyer-Landrut mit einem Like. Und der ließ erst mal alle aufatmen. In dem Post kündigt der Musiker Mark Foster seine nächste Single "Zeitmaschine" an. Diese soll Mitte August 2025 erscheinen. Unter den fast 25.000 Likes taucht ein Like der so lange schweigsamen ESC-Gewinnerin auf.

Marks Musik-Expertise kannst du auch bei "The Voice of Germany" auf Joyn sehen Alle Auftritte und Highlights der letzten Staffel - jetzt ansehen!

Das kleine Lebenszeichen beruhigt die Fans einerseits - und führt andererseits auch zu Spekulationen. Ob sie womöglich an dem Projekt mitwirkt? Ob sie endlich aus der mysteriösen Versenkung wieder auftaucht? Noch sind viele Fragen offen, aber es gab auch noch eine weitere Meldung zu Lena - aus einer überraschenden Quelle.

Lena soll auf einer Hochzeit aufgetreten sein Im Podcast "Football Bromance" erzählte Coach Esume in der Ausgabe vom 4. August von einer extravaganten Promi-Hochzeit. Moderator Mitja Lafere habe seiner Frau Sabrina Segener das Jawort gegeben und dabei jede Menge Stars zu Gast gehabt. Neben Kool Savas und Mark Forster soll auch Lena dort gewesen und aufgetreten sein. Demnach geht es ihr also gut und sie macht weiterhin Musik. Gute Nachrichten für ihre Fans. Und vielleicht meldet sich Lena auch bald wieder selbst zurück mit neuer Musik oder anderen Projekten.

Ein Jahr untergetaucht: Deshalb sorgten sich die Fans Über ein Jahr herrschte Funkstille auf dem Instagram-Kanal der Sängerin - und auch sonst war es ruhig geworden um die einstige ESC-Gewinnerin. Die letzte Nachricht an ihre Fans stammte vom Juli 2024. Damals sagte Meyer-Landrut ihre verbleibenden Tour-Termine ab. Grund: gesundheitliche Probleme.

Mit Schmerzen in die Notaufnahme Zuvor war die 34-Jährige laut "Gala" mehrfach wegen starker Schmerzen in die Notaufnahme eingeliefert worden. Die Musikerin selbst sprach von "heftigen Schmerzkrämpfen". In einer emotionalen Audiobotschaft erklärte sie demnach: "Es bricht mir das Herz und ich wünschte so sehr, dass ich das hier nicht aufnehmen müsste." Sie kündigte eine Pause an, um sich zu erholen. "Und dann bin ich wieder zurück", versprach sie. Doch aus der geplanten kurzen Auszeit ist nun ein ganzes Jahr geworden. Der letzte öffentliche Auftritt liegt ebenso lange zurück wie der letzte Post auf Instagram. In den Kommentaren unter dem letzten Eintrag vom 20. Juli 2024 sammelten sich seither besorgte Nachrichten: "Was ist mit dir passiert?", fragte ein Fan. "Gib uns ein Zeichen, dass es dir gut geht. Wir vermissen dich", ein anderer. Viele sprachen sie liebevoll mit "Leni" an und forderten ein Lebenszeichen.

"Loyal To Myself"-Tour 2024 abgebrochen Im Februar 2024 hatte Meyer-Landrut ihren bislang letzten TV-Auftritt in der 7. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?", im Sommer folgte ihre "Loyal To Myself"-Tour. Nachdem sie zunächst einige Tour-Termine abgesagt hatte, kam es wenig später zum kompletten Abbruch. "Leider müssen wir auch die letzten Termine in Stuttgart und Echternach absagen", teilte ihr Team damals auf Instagram mit. Die Shows seien fast ausverkauft gewesen, was die Entscheidung umso schwerer gemacht habe.

Lena Meyer-Landrut 2024 bei "Wer stiehlt mir die Show?" Streame Staffel 7 kostenlos auf Joyn

Seit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest im Jahr 2010 gehört Lena Meyer-Landrut zu den bekanntesten deutschen Popstars. Der Rückzug aus der Öffentlichkeit wirkte umso ungewöhnlicher, weil sie noch am 20. Juli 2024 hoffnungsvoll klang: "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin, wieder für euch da zu sein", schrieb sie damals nach einem Konzert in Plauen. Ob und wann sie ganz in die Öffentlichkeit zurückkehren wird, bleibt offen. Ihre Fans können nun aber hoffnungsvoll darauf warten. Lena scheint es gut zu gehen und die Chancen für ein Ende ihrer Auszeit stehen gut.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information DAS KÖNNTE DICH AUCH INTERESSIEREN: Nach fünf Jahren als Coach: Wincent Weiss steigt 2026 bei "The Voice Kids" aus