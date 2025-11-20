Zum 70. Geburtstag Mariele Millowitsch früher: So sah die "Marie Brand"-Darstellerin vor 59 Jahren aus Aktualisiert: Vor 20 Minuten von teleschau Schauspielerin Mariele Millowitsch fing früh an zu schauspielern. Bild: ZDF / Martin Valentin Menke / imago images / United Archives

Mariele Millowitsch spielt in der ZDF-Reihe "Marie Brand" die Hauptrolle. Im November wird sie 70 Jahre alt - und steht schon seit sechs Jahrzehnten auf der Bühne.

Am 23. November wird Mariele Millowitsch 70. Damit blickt sie auf fast sechs Jahrzehnte Bühne und Kamera zurück. Kein Wunder, schließlich stand die heutige "Marie Brand"-Darstellerin schon als Kind im Rampenlicht. Bei dieser Familie war das beinahe Pflichtprogramm. Mariele ist das jüngste von vier Kindern des Schauspielers Willy Millowitsch und seiner Frau Gerda. Ihr Vater galt nicht nur in Köln als Legende und die halbe Familie mischte im Millowitsch-Theater mit. So auch Mariele.

Mariele Millowitsch 1966 mit Vater Willi Willy und Mariele Millowitsch. Bild: imago images / United Archives

1965 war Mariele im Alter von zehn Jahren erstmals im Fernsehen zu sehen. In einer Aufzeichnung von "Drei kölsche Jungen" aus dem Millowitsch-Theater in Köln. Damit kannte sie die halbe Nation, denn die Übertragungen brachen zu jener Zeit regelmäßig Zuschauerrekorde. Trotzdem wäre Mariele Millowitsch beinahe doch keine Schauspielerin geworden.

Die Darsteller-Familie Millowitsch im Jahr 1975 (unter anderem Mariele, Willy und Peter, v.l.). Das Theater sorgte schon seit den 50er-Jahren in Köln für Unterhaltung. Bild: IMAGO / United Archives

Mariele Millowitsch ist promovierte Tierärztin Mitte der 70er-Jahre hatte Mariele auch ihre ersten Auftritte in TV-Filmen, etwa in dem TV-Zweiteiler "Die Stadt im Tal" des damals jungen und aufstrebenden Regisseurs Wolfgang Petersen ("Das Boot"). Damals, wie auch in ihrem ersten "Tatort"-Einsatz 1978, trat sie noch unter ihrem richtigen Vornamen Marie-Luise auf. Nach dem Abitur begann sie ein Studium der Veterinärmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Kurz vor ihrem Abschluss brach sie jedoch ab und kehrte sowohl auf die Theaterbühne, als auch ins Fernsehen zurück. Zwischen 1983 und 1989 drehte sie zehn Fernsehfilme. Dennoch nahm Mariele ihr Studium wieder auf und promovierte 1991. Allerdings übte sie den Beruf als Tierärztin nie aus, sondern entschied sich endgültig für die Schauspielerei. 1995 kam der Durchbruch. Sie übernahm in "girl friends - Freundschaft mit Herz" die Rolle der Marie Malek, die sie bis 2004 spielte. 1996 wurde sie zu "Nikola", der Titelheldin der gleichnamigen Comedy-Serie, die bis 2005 über 110 Folgen lang lief.

Die Serie "girl friends - Freundschaft mit Herz" (1996) machte Mariele Millowitsch und Tamara Rohloff (v.l.) bekannt. Bild: imago images / United Archives

Mariele Millowitsch liebt ihr Single-Leben Millowitsch war auch im Kino zu sehen ("Männer wie wir") und drehte über zwei Dutzend Fernsehfilme inklusive etlicher "Traumschiff"-Abenteuer. Nachdem sie zwei Staffeln lang die Hauptrolle in "Die Familienanwältin" gespielt hatte, übernahm sie 2008 die Hauptrolle in der Krimi-Reihe "Marie Brand", die sie bis heute spielt. Mit ihrem hibbelig-schusseligen Partner Simmel (Hinnerk Schönemann) löst sie die kniffligsten Fälle. Marie Millowitsch war acht Jahre lang mit dem Anwalt Alexander Isadi liiert. Seit der Trennung im Jahr 2009 gilt sie als Single. "Es ist gut, wie es ist: Ich lebe sehr gern allein", sagte sie einmal im Interview mit der "Berliner Zeitung".

