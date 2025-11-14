"Fand mich vorher sexy" Melody Haase: Reality-Star hat über 30 Kilo abgenommen - das blieb nicht ohne böse Folgen Aktualisiert: Vor 53 Minuten von Sophia Huber Trotz neuer Figur spricht der Reality-TV-Star offen über Zweifel und Druck - und zeigt, dass wahres Selbstbewusstsein mehr ist als Äußerlichkeiten. Bild: picture alliance/dpa Henning Kaiser

Sie hat über 30 Kilo verloren - doch früher fühlte sich "Die Abrechnung"-Star Melody Haase selbstbewusster. Jetzt spricht sie offen über Selbstbild, Druck und die Schattenseiten ihres Abnehmerfolgs.

"Die Abrechnung"-Teilnehmerin kämpft nach Gewichtsverlust Melody Haase (31) teilt die Herausforderungen ihres Abnehmerfolgs. Über 30 Kilogramm hat der Reality-TV-Star durch gesunde Ernährung und regelmäßigen Sport verloren - ein beachtlicher Meilenstein. Doch anstatt sich mit ihrem neuen Körper wohler zu fühlen, blickt Melody selbstkritisch auf die Veränderung zurück. Auf der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" verriet sie im Gespräch mit dem Boulevard-Magazin "Promiflash", dass sie sich vor der Transformation selbstbewusster fühlte. "Ich fand mich vorher sehr sexy", erklärte sie und gestand weiter: "Ich muss ehrlich sagen, dass mich das tendenziell unselbstbewusster gemacht hat."

Ich glaube, das liegt daran, dass ich viele Komplimente zum neuen Look bekommen habe. Wenn es dann mal ein bisschen mehr wird, dann ist es ja auch viel weniger, als es früher war, aber jetzt setze ich mich damit mehr auseinander. Melody Haase

Der Verlust ihres alten Selbstbildes und die Konfrontation mit einem neuen Schönheitsideal hätten Spuren hinterlassen. "Das ist der Druck, den man sich selber macht, weil man schon mal dieses krasse Ideal von sich gesehen hat", so die Sängerin. Mit ihrem Aussehen war sie am Ende ihrer Abnehmreise nicht mehr zufrieden. Mit dieser ehrlichen Einschätzung zeigt Melody, dass selbst Erfolgsgeschichten ihre Schattenseiten haben.

Wie Melody Haase so viel Körpergewicht verloren hat Bekannt wurde sie durch ihre Auftritte in verschiedenen Reality-TV-Formaten. Ihre starke Gewichtsabnahme sorgte für Aufmerksamkeit - auch wegen Gerüchten über mögliche medizinische Hilfsmittel, die sie jedoch entschieden dementierte. Schon früher betonte sie, dass Disziplin und ein gesunder Lebensstil hinter ihrem Erfolg stehen. Der Weg dorthin sei kein leichter gewesen und habe sie sowohl körperlich als auch emotional geprägt.

