Moderator Michael Schanze nahm mit Abnehmspritze 93 Kilo ab

TV-Legende Michael Schanze hat einen beeindruckenden Gewichtsverlust hinter sich, doch der Weg dorthin hat seinen Preis. Nach fast 100 verlorenen Kilos kämpft er jetzt mit unerwarteten Nebenwirkungen und traurigen persönlichen Momenten.

+++ Update, 5. November 2025 +++ Michael Schanze ist vielen als Schauspieler, Moderator, Autor, Komponist und Sänger bekannt. In den vergangenen Jahren hatte der Entertainer jedoch mit gesundheitlichen Problemen und starkem Übergewicht zu kämpfen. Vor rund zweieinhalb Jahren brachte er noch 195 Kilogramm auf die Waage. Mithilfe einer Abnehmspritze gelang ihm ein drastischer Gewichtsverlust: Heute wiegt er 102 Kilo - ganze 93 Kilo weniger. Damit habe er seinen Body-Mass-Index von 59,5 auf 31,1 gesenkt und liege nun nur noch in der niedrigsten Stufe von Adipositas, berichtet die Tageszeitung "BILD".

Harte Nebenwirkungen Was Schanze zunächst als großen Erfolg feierte, entpuppte sich später als Belastung: "Aber der Preis, den ich dafür bezahlt habe, ist zu hoch", sagte er laut der "BILD". Denn inzwischen habe er seinen Geschmackssinn verloren:

Ich schmecke nicht nur nichts mehr. Ich habe einen richtigen Widerwillen gegen Kohlenhydrate. Michael Schanze

In den ersten Jahren habe er keinerlei Nebenwirkungen verspürt. Mittlerweile nutze er eine geringere Dosierung und spüre erste Verbesserungen. "Ich konnte zuletzt wenigstens wieder ein paar Kartoffeln essen. Ich zwinge mich jetzt, ordentlich zu essen", so der Moderator weiter. Sport sei für ihn aufgrund anhaltender Rückenprobleme aktuell jedoch nicht möglich.

Nächstes Ziel: unter 100 Kilo Der Fernsehstar hat jetzt klares Ziel vor Augen: die 100-Kilo-Marke. Was ihn dabei emotional besonders trifft: Seine Partnerin Uschi, die 2024 verstarb, kann seinen Abnehm-Erfolg nicht mehr miterleben.

Es tut schon weh, dass Uschi diese Entwicklung nicht mehr erlebt hat. Michael Schanze

+++ Ursprüngliche Meldung +++ Am 29. Juli 2024 veränderte sich für Michael Schanze alles: Seine langjährige Lebenspartnerin Uschi Köhl verstarb völlig unerwartet im Alter von 70 Jahren an einer Gehirnblutung. "Ich fand sie reglos in unserem Wintergarten. Der Notarzt sagte mir, dass Uschi keine Chance hatte. Selbst wenn ich neben ihr gestanden hätte und der Arzt dazu", erinnerte sich der Moderator im Gespräch mit dem Magazin "Bunte".

Der Tod seiner langjährigen Lebensgefährtin Uschi wurde für Michael Schanze zu einem Weckruf. Bild: Imago Images / Future Image

Tragödie wurde zum Weckruf Die Tragödie kam ohne Vorwarnung – ein Schock für Schanze, der über Jahrzehnte mit beliebten Shows wie "1, 2 oder 3" oder "Kinderquatsch mit Michael" Generationen von Kindern begleitete. Doch der Schmerz wurde für ihn zum Wendepunkt. Schon vor dem Todesfall kämpfte Schanze mit massiven gesundheitlichen Problemen. Anfang 2023 brachte er fast 200 Kilogramm auf die Waage. Nach Uschis Tod beschloss er, sein Leben grundlegend zu verändern. "Ich esse bewusster, halte mich so gut es geht fit und gebe mir mittlerweile jeden Sonntag eine Abnehmspritze", verriet er kürzlich der "Bild". Die Ergebnisse sprechen für sich: Von ursprünglich 198 Kilogramm sind inzwischen noch 125 Kilogramm übrig – ein Verlust von stolzen 73 Kilo. Sein Ziel? Er will die magische 100-Kilogramm-Marke knacken.

Der Schmerz über den Verlust bleibt Seine Diät sei dabei alles andere als streng: "Ich esse, was ich mag, aber eben nicht mehr so viel davon. Einfach bewusster", erklärte er. Diese neue Einstellung zeigt Wirkung: Ihm gehe es heute "richtig gut", betont er. Den Rollator, der ihm früher als Unterstützung diente, benötige er heute kaum noch. Trotz aller Fortschritte bleibt der Schmerz über den Verlust seiner Uschi präsent. Die beiden waren seit 2014 ein Paar, kannten sich aber schon viel länger: Über 30 Jahre lang kümmerte sich die erfahrene Kostümbildnerin um seine Bühnenoutfits. Ihre Worte begleiten ihn noch immer: "Nie aufgeben, immer weitermachen" – dieser Spruch sei es gewesen, der ihm Kraft gegeben habe, erzählt Schanze. "Es tut schon weh, dass Uschi diese Entwicklung nicht mehr erlebt hat."