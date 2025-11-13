Podcast-Beichte
Nina Chuba gesteht Pipi-Panne: "Habe gehofft, man sieht es nicht"
Nina Chuba hat in ihrem Podcast "Die Leute lieben das" über ein Missgeschick gesprochen, das so wohl kaum eine andere Künstlerin öffentlich zugeben würde. Und ja - es ging tatsächlich um eine kleine Pipi-Panne.
Nina Chuba legt Geständnis ab
Was für andere der absolute Albtraum wäre, nimmt Nina Chuba mit Humor: In ihrem Podcast "Die Leute lieben das" hat die 27-jährige Sängerin eine ungewöhnliche Konzert-Panne offenbart - und damit eine Welle der Sympathie ausgelöst.
Bei ihrem Auftritt in Bremen sei alles etwas hektisch gewesen, erzählt Chuba. Kurz vor Showbeginn musste sie dringend auf die Toilette - doch ihr aufwendig konstruiertes Bühnenoutfit ließ das nicht zu. "Es war einfach zu kompliziert", sagte sie. Da der Zeitplan drängte, entschied sie sich, trotzdem direkt auf die Bühne zu gehen - in der Hoffnung, dass alles gutgehen würde.
Doch beim letzten Song des Abends, "Fahr zur Hölle", wurde es kritisch. "Da springe ich immer so", erinnerte sich Nina lachend. Genau in diesem Moment passierte das Malheur: Sie machte sich in die Hose.
Ich habe gehofft, man sieht es nicht. Dann dachte ich mir, dann sieht man es halt.
Erschwerend kam hinzu, dass sie an diesem Abend ohnehin "angekränkelt" gewesen sei. Die Kombination aus Stress, Krankheit und Bühnenaction führte zu einem Moment, der sie zunächst schockte - mittlerweile aber eher amüsiert. "Mir ist mittlerweile wirklich auf der Bühne alles egal", erklärte sie.
Trotz kleiner Pannen: Nina Chuba bleibt auf Erfolgskurs
Karrieretechnisch könnte es für die Musikerin kaum besser laufen. Seit ihrem Durchbruch mit "Wildberry Lillet" im Jahr 2022 zählt sie zu den erfolgreichsten jungen Künstlerinnen Deutschlands. Ihr aktuelles Album stürmte auf Platz eins der Charts und brachte ihr zuletzt sogar den begehrten "Nummer 1 Award" ein.
Und so ist es kein Wunder, dass ihre Fans ihr dieses Missgeschick nicht übel nicht - zudem es wohl noch nicht einmal bemerkt wurde. Unter einem TikTok-Ausschnitt der Podcast-Folge zeigten sich die Fans begeistert von so viel Offenheit. "Wir lieben doch Ehrlichkeit", kommentierte ein Nutzer. Ein anderer schrieb: "Ich war in Bremen - hat niemand gemerkt."
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
