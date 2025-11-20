"Ganz dicke und enge Freunde" Prominenter spielte Amor: Ohne diesen Star wären Jana Ina und Giovanni Zarrella kein Paar! Aktualisiert: Vor 33 Minuten von spot on news Verliebt wie am ersten Tag: Giovanni Zarrella küsst seine Frau Jana Ina liebevoll auf die Wange. Bild: picture alliance/dpa

Jana Ina Zarrella enthüllt ein süßes Geheimnis: Ein prominenter Freund von ihr spielte Amor und verkuppelte sie mit Ehemann Giovanni.

In einer TV-Küche werden nicht nur kulinarische Köstlichkeiten serviert, sondern auch private Geheimnisse gelüftet. Jurorin Jana Ina Zarrella überraschte am Set einer neuen Koch-Show mit einer Enthüllung über ihre Liebesgeschichte - und die entscheidende Rolle, die ausgerechnet Ross Antony dabei spielte. Als der Entertainer gemeinsam mit seiner 83-jährigen Mutter Vivien Catterall für das Vereinigte Königreich in der Show antritt, wird das Wiedersehen für Jana Ina emotional. Die Moderatorin nutzt den Moment, um ein lange gehütetes Geheimnis zu teilen: Ross Antony war derjenige, der sie einst mit ihrem heutigen Ehemann Giovanni Zarrella zusammenbrachte.

Jana Ina verrät: "Ross ist derjenige, der mich mit Giovanni verkuppelt hat" "Was viele nicht wissen, Ross hat von vorneherein zu Giovanni gesagt: 'Die ist gut, die passt zu dir. Ross ist derjenige, der mich mit Giovanni verkuppelt hat'", erzählt Jana Ina sichtlich gerührt. Der Sänger bewies offenbar schon früh ein goldenes Händchen fürs Matchmaking. Giovanni Zarrella und Ross Antony kennen sich seit 25 Jahren. Am Anfang ihrer Freundschaft stand die Gründung der deutschen Popband Bro'Sis 2001 in der Castingshow "Popstars". 2002 feierten Antony und Zarrella zusammen mit Hila Bronstein, Shaham Joyce, Faiz Mangat und Indira Weis mit der Single "I Believe" und dem Album "Never Forget" große Erfolge. 2003 verließ Weis die Band, die noch zwei Alben veröffentlichte. 2005 hatten sie ihren letzten Auftritt, 2006 löste sich die Band auf. Im Jahr des letzten Bro'Sis-Auftritts heirateten die gebürtige Brasilianerin Jana Ina und der Musiker mit italienischen Wurzeln. Sie bekamen einen Sohn und eine Tochter. Giovanni Zarrella ist heute einer der großen Samstagabend-Show-Moderatoren im ZDF.

"Ganz dicke und enge Freunde" Giovanni Zarrella und Ross Antony verbindet bis heute eine tiefe Freundschaft. "Viele kennen Ross ja als lustigen Kerl, schlagfertig und aufgedreht. So ein Gute-Laune-Typ. Ist er auch, stimmt auch alles. Aber die Dinge, die Ross und mich verbunden haben, waren vor allem in der Bro'Sis-Zeit die Tiefgründigkeit, was wir für Gespräche hatten, wie wir uns gegenseitig unterstützt haben", erzählte Zarrella erst diesen Sommer im Interview mit der "ARD Schlagerwelt" (MDR). Auch Paul und Jana Ina seien "ganz dicke und enge Freunde", es sei "eine familiäre Verbindung", so Zarrella weiter. Antony ist seit 2006 mit Paul Reeves verheiratet.

