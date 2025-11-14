Deutschlands ältester Medienpreis Rückblick auf 77 Jahre BAMBI: Die bewegendsten, glamourösesten und legendärsten Momente Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Malika Baratov "Meine Göttin": Tom Hanks verneigt sich 2004 vor Sophia Loren (v.r.). Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

77 Jahre BAMBI bedeuten 77 Jahre voller Glanz, bewegender Reden und internationaler Stars. Wir blicken zurück auf die größten Highlights: von Hollywood-Legenden bis hin zu magischen Gänsehaut-Momenten.

Die BAMBI-Verleihung gehört seit 1948 zu den bedeutendsten Medienereignissen Deutschlands. Was als Auszeichnung für filmische Leistungen begann, entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer der glanzvollsten Galaveranstaltungen des Landes und zu einem festen Bestandteil der deutschen Popkultur.

Die Anfänge: Marika Rökk und der erste BAMBI Die allererste Preisträgerin war Schauspielstar Marika Rökk. Ihre Tochter gab dem Preis seinen Namen. Am 27. Dezember 1953 fand in Hamburg erstmals eine BAMBI-Zeremonie mit Publikum statt - der Startschuss für ein glamouröses Event, das seither nationale wie internationale Stars anzieht.

Hollywood-Momente in den 1950ern Ein besonderes Kapitel schrieb der BAMBI 1959: In Hollywood überreichte Kirk Douglas seinem "Spartacus"-Kollegen Tony Curtis den Award. Die Feierlichkeit, die der Gala am 15. März 1959 in Karlsruhe vorausging, wurde sogar in einem Kurzfilm der "Film-Revue" festgehalten.

Die 1960er: Elizabeth Taylor und ein legendärer Auftritt Das Schauspielerpaar Elizabeth Taylor und Richard Burton bei der Bambi-Verleihung in München 1968. Bild: picture-alliance/ dpa

Auch Ikonen wie Elizabeth Taylor wurden geehrt. 1968 erschien sie mit Ehemann Richard Burton zur Verleihung, mit beachtlicher Verspätung und einem aufsehenerregenden Auftritt im ZDF-Studio in Unterföhring. Die Hollywood-Diva wusste bestens, wie man Aufmerksamkeit erzeugt.

Die 70er: BAMBI reist nach Monaco 1971 fand die Preisverleihung erstmals außerhalb Deutschlands statt: im Palais de Congrès in Monte Carlo, mit Fürstin Gracia Patrizia als prominentem Ehrengast.

Die 80er: Offenburg im internationalen Rampenlicht In den 1980er Jahren zog der BAMBI Weltstars wie Sean Connery und Paul McCartney in den Gründungsort des Burda-Verlags Offenburg. Ein besonderes Highlight jener Zeit: der BAMBI-Sonderzug, der am 10. Dezember 1987 Filmgrößen wie Alain Delon, Peter Alexander und Gina Lollobrigida von München nach Offenburg brachte.

Maximilian Schell überreicht während der Bambi-Verleihung am 12. Dezember 1991 in Wiesbaden der UNICEF-Botschafterin Audrey Hepburn den Bambi für ihr Engagement. Bild: picture-alliance / dpa

Die 90er: Einheit, Emotionen und Weltstars Die 1990er-Jahre stand der BAMBI im Zeichen der deutschen Wiedervereinigung. So wurde 1990 David Hasselhoff geehrt, der mit seinem Song "Looking for Freedom" am Silvesterabend 1989/1990 an der Berliner Mauer eine "Hymne der Einheit" geschaffen hatte. Ein Jahr später nahm die Stilikone und Hollywood-Legende Audrey Hepburn in Wiesbaden einen BAMBI für ihr langjähriges humanitäres Engagement entgegen.

1997 erwies sich als besonders herausragendes Jahr für die Gala. Unter den Preisträger:innen waren Harrison Ford, bekannt durch seine Rolle als "Indiana Jones", die damals aufstrebende US-Boyband ’N Sync mit Justin Timberlake, die weltweit erfolgreiche Girlgroup Spice Girls, der italienische Tenor Andrea Bocelli, die legendären Bee Gees und der italienische Popstar Eros Ramazzotti. Ein besonders berührender Höhepunkt des Abends war, als Andrea Bocellis Song "Time to Say Goodbye" gleichzeitig das Karriereende des deutschen Box-Champions Henry Maske begleitete: ein Gänsehaut-Moment!

Die 2000er: Große internationale Namen Der BAMBI zog zu Beginn des neuen Jahrtausends zahlreiche Hollywood-Stars an: 2000 wurden in Berlin Sandra Bullock, Charlize Theron und Jennifer Lopez geehrt.

2002 feierte das Publikum Michael Jackson, der sich nach den Anschlägen vom 11. September für den Frieden einsetzte. Auch Muhammad Ali wurde 2003 für sein Lebenswerk und sein Vermächtnis ausgezeichnet. Einer der bemerkenswertesten Augenblicke der BAMBI-Geschichte ereignete sich 2004: Tom Hanks kniete ehrfürchtig vor Sophia Loren nieder und nannte sie "Meine Göttin".

Der US-amerikanische Schauspieler Tom Hanks kniet bei der 56. Bambi-Verleihung in Hamburg vor seiner Laudatorin, der italienischen Schauspielerin Sophia Loren (v.r.). Bild: picture-alliance / dpa

Kate Winslet zeigte sich später ähnlich bewegt, als sie Bruno Ganz ehrte. Doch der BAMBI stand nicht nur für Glamour. 2011 bewegte Helmut Schmidt das Publikum mit seiner Rede zum Millenniumspreis, in der er zu mehr Verantwortung in Europa mahnte. 2016 wurde der Millennium-BAMBI im Vatikan überreicht: an Papst Franziskus. 2019 erhielt Belgiens Königin Mathilde den Charity-BAMBI, und Nobelpreisträgerin Nadia Murad wurde für ihren mutigen Kampf gegen den IS ausgezeichnet.

Margot Friedländer (M), Preisträgerin in der Kategorie "Mut", bekommt ihren Bambi von der Journalistin Sophie von der Tann (r) bei der Bambi-Verleihung 2024. Bild: picture alliance / dpa

2024: Ein Moment, der unter die Haut ging Letztes Jahr wurden unter anderem Kevin Costner, Robbie Williams, Toni Kroos und Lars Eidinger ausgezeichnet. Der berührendste Moment jedoch gehörte der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer. Nur zwei Tage nach ihrem 103. Geburtstag nahm sie den BAMBI in der Kategorie "Mut" entgegen und erhielt minutenlange Standing Ovations. Ihr eindringlicher Appell bewegte den gesamten Saal: "Seid Menschen!" Margot Friedländer, die am 9. Mai dieses Jahres verstarb, setzte sich bis zuletzt für Toleranz und gegen Antisemitismus ein.

Seit über sieben Jahrzehnten würdigt der BAMBI Menschen, die Außergewöhnliches leisten, inspirieren und gesellschaftliche Debatten prägen. Der Preis versteht sich heute nicht nur als glamouröse Bühne, sondern auch als journalistische Plattform, die Verantwortung für die Gesellschaft übernimmt und die Botschaften seiner Preisträger:innen sichtbar macht.

Das sind die BAMBI-Gewinner:innen von 2025 Dieses Jahr wurde das goldene Reh in insgesamt 13 Kategorien verliehen. Das sind die BAMBI-Gewinner:innen 2025 : Weltstar Cate Blanchett wurde der Bambi in der Kategorie "Schauspielerin international" verliehen.

Heidi Klum wird in der Kategorie "Entertainment" ausgezeichnet GNTM-Ikone Heidi Klum darf sich ebenfalls über einen BAMBI freuen - und zwar bereits zum dritten Mal in ihrer Karriere. Sie wurde für ihr Schaffen im Bereich Diversität ausgezeichnet. Dabei stand vor allem ihre Arbeit an "Germany's Next Topmodel" im Fokus.

Cher wird als "Legende" geehrt Auch Cher war am Donnerstagabend zu Gast in München, um ihren Preis als "Legende" zu empfangen. Schon auf dem roten Teppich sorgte sie neben Schauspiel-Kollegin Cate Blanchett wohl für das größte Blitzlichtgewitter des Abends.

Michael Bully Herbig bekommt den Ehren-Bambi Michael Bully Herbig wurde von der Jury der Ehrenpreis als "Mutmacher" verliehen. Das Publikum gratulierte ihm mit Standing Ovations. "Jetzt hört's auf", zeigte sich Bully ganz geschmeichelt und schwärmte: "Ihr seid's echt süß. Das ist krass! Hollywood ist anwesend, ihr gebt mir Standing Ovations."

Roland Kaiser wird für sein Lebenswerk geehrt Auch Roland Kaiser zählt dieses Jahr zu den Preisträgern der BAMBI-Verleihung. Er wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet. "Mein Dank gilt meiner Familie, die mich am Boden hält", jubelte er.

Hazel Brugger bekommt den BAMBI in der Kategorie "Comedy" Ob bei "Wer stiehlt mir die Show?" oder "LOL: Last One Laughing" - Hazel Brugger bringt ihre Fans mit intellektuellem Witz stets zum Lachen. Bei der 77. BAMBI-Verleihung wurde sie dafür nun mit einem goldenen Reh in der Kategorie "Comedy" geehrt.

Zah1de wird als Shooting-Star ausgezeichnet "Chabos wissen, wer Zah1de ist, you know my name": Spätestens seit 2024 ist Zah1de in aller Munde - und das im Alter von gerade einmal 15 Jahren. Ihre Songs werden millionenfach gestreamt. Beim BAMBI 2025 wurde sie in der Kategorie "Shooting-Star" ausgezeichnet.

"Ronzheimer" bekommt den BAMBI in der Kategorie "Podcasts" Bei der 77. BAMBI-Verleihung wurde Paul Ronzheimer für seinen Podcast "Ronzheimer" geehrt. Damit setzte er sich gegen seine Konkurrenten Bill und Tom Kaulitz von "Kaulitz Hills", "Mord auf Ex" und "CheckPod" durch. "Ich bin wahnsinnig überwältigt, weil das zeigt, dass Journalismus funktionieren kann", freute sich Paul Ronzheimer auf der Bühne.

Justus von Dohnányi wird als "Schauspieler National" geehrt Er darf sich über einen BAMBI in der Kategorie "Schauspieler National" freuen: Justus von Dohnányi! Damit ließ er seine Konkurrenten Sam Riley und Albrecht Schuch hinter sich.

Mala Emde bekommt den BAMBI in der Kategorie "Schauspielerin National" In der Kategorie "Schauspielerin National" entschied es sich am Donnerstagabend zwischen Leonie Benesch, Luna Wedler und Mala Emde. Am Ende konnte sich Mala Emde gegen ihre Konkurrenz durchsetzen.

Zartmann ist der "Musikact des Jahres" Oimara, Zartmann oder Kamrad - das Publikum hat entschieden: Zartmann darf sich über einen BAMBI als "Musikact des Jahres" freuen. Er bedankte sich in seiner Rede nicht nur für die Auszeichnung, sondern setzte auch gleich ein politisches Statement und sprach sich gegen die AfD aus.

Leo Neugebauer gewinnt in der Kategorie "Sport" Er gilt als König der Athleten: Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer wurde bei der 77. BAMBI-Verleihung für seine sportlichen Erfolge und für seine Vorbildfunktion geehrt.

Michaela Schubert bekommt den BAMBI für "Stille Helden" Michaela Schubert wurde von Profi-Boxerin Christine Theiss mit einem BAMBI ausgezeichnet. Schubert hilft mit ihrer Initiative "Boxt euch durch München" benachteiligten Jugendlichen dabei, einen Weg aus der Perspektivlosigkeit zu finden.