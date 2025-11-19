Herausforderung und großes Glück
Sandra Hüller: Das schätzt sie an der Arbeit mit Hollywood-Stars wie Ryan Gosling und Tom Cruise
Veröffentlicht:von dpa news
Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller begann ihre Karriere in Thüringen und hat sich mittlerweile einen Namen in Hollywood gemacht. Bei einer Preisverleihung erzählte sie von ihrer Arbeit mit Tom Cruise und Ryan Gosling.
Schauspielerin Sandra Hüller ("Anatomie eines Falls") empfindet ihre Dreharbeiten mit Hollywood-Größen wie Tom Cruise als Herausforderung und großes Glück zugleich. "Es ist toll, dass ich mich entwickeln kann, dass ich mich an ihm orientieren kann", sagte Hüller beim Filmfest in Braunschweig. Solche Partner verändern der 47-Jährigen zufolge das eigene Spiel, weil man einfach mehr können muss.
So wurde Hollywood-Star Tom Cruise mit "Top Gun" zur Kino-Legende
Die Arbeit mit Gosling mache Spaß
Die im thüringischen Suhl geborene Schauspielerin drehte zuletzt für einen noch titellosen Film mit Cruise unter der Regie des Mexikaners Alejandro González Iñárritu, der 2026 in die Kinos kommen soll. Ein gemeinsames Projekt mit Ryan Gosling, der Science-Fiction-Film "Project Hail Mary", ist ebenfalls für nächstes Jahr angekündigt.
Den "Barbie"-Schauspieler Gosling bezeichnete Hüller als außergewöhnlichen Kollegen, der sehr präsent und sehr genau sei. Er gebe sich den Projekten wirklich hin und suche Verbindung im Spiel. "Das machen nicht alle, deswegen war das wirklich ein großes Vergnügen", sagte sie.
Hüller selbst wurde international durch ihre Rollen in den vielfach ausgezeichneten Dramen "Anatomie eines Falls" und "The Zone of Interest" bekannt. Für "Anatomie eines Falls" wurde sie im vergangenen Jahr für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. In Braunschweig wurde sie jüngst für ihre Verdienste um die europäische Filmkultur mit dem Hauptpreis geehrt.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Die "Loser" des Abends
"Große, weirde Hochzeit": Kaulitz-Brüder spotten über Bambi-Verleihung
Emotionale Instagram-Botschaft
Seine Ehe ist nun endgültig vorbei: Tim Bendzko bestätigt Gerüchte
"Ganz dicke und enge Freunde"
Überraschende Enthüllung: Dieser Star brachte Jana Ina mit Giovanni Zarrella zusammen
Zum 70. Geburtstag
Mariele Millowitsch: So sah die "Marie Brand"-Heldin vor 59 Jahren aus
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
Clementine Vaughn: Claudia Schiffers Tochter feiert in NYC
Zusammen mit Omid
Youtube-Star Inscope21 fährt bei legendärer Gumball 3000-Rallye mit!
"Eine Katastrophe"
George Clooney über Nippel-Trauma
17 Jahre glücklich verheiratet
Bambi 2025: Liebes-Geheimnis von "Bergdoktor"-Star Hans Sigl
Schönheits-Ideale
Lisha Savage verteidigt Emma Fernlund