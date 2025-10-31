Hol dir die Party auf die Couch! Showtime statt Herbst-Blues: Die Highlights erwarten dich im November auf Joyn Aktualisiert: 31.10.2025 • 09:35 Uhr von Katharina von Freyburg Bühne frei für "Forsthaus Rampensau Germany", "The Masked Singer" und "Bratwurst & Baklava". Bild: Joyn / Nadine Rupp / ProSieben

Von wegen, der November ist trist und eintönig! Die heißesten Reality-Stars, angesagtesten TV-Promis und schlagfertigsten Moderator:innen bringen diesen Monat Abwechslung und Schwung in deinen Alltag - und dafür musst du nicht mal das Haus verlassen.

Walentina Doronina: "Forsthaus Rampensau Germany" 2025 ist die "krasseste Staffel" bisher Eva Benetatou und Walentina Doronina treten bei "Forsthaus Rampensau Germany" 2025 im Team an. Bild: Joyn/Nadine Rupp

Vom Luxusleben in den Survival-Modus! Zum dritten Mal tauschen deutsche Reality-Stars im "Forsthaus Rampensau Germany" Schaumbad und Social Media gegen Schlammdusche und Schlafsaal. Im Selbstversorger-Forsthaus in den Kärntner Bergen konkurrieren neun Promi-Duos um den Titel "größte Rampensau Deutschlands" - und ein Preisgeld von 50.000 Euro. In rustikaler Umgebung unter Dauerbewachung zeigt sich schnell: Wo kein WLAN ist, liegen die Nerven blank. Wer hier bestehen will, braucht mehr als Filter und Follower:innen. Auch 2025 verspricht das Waldabenteuer wieder eine Mischung aus Lagerfeuer-Romantik und Lagerkoller. Schon vor Staffelstart gibt’s unter den Kandidat:innen von Staffel 3 ordentlich Zoff, wie bei Walentina Doronina und Eva Benetatou. Auch Marc-Robin Wenz scheint in Streitlaune. Ob Sarah Knappik und Ehemann Bernhard für Kuschel-Vibes sorgen können? Das erfährst du ab 13. November im Stream auf Joyn. Alle Infos zum Start und Sendezeiten findest du hier.

"The Masked Singer": Die kunterbunte Musik-Show ist zurück! "The Masked Singer"-Moderator Matthias Opdenhövel (M.) grübelt, wer unter dem Ravioli-Kopf und im XXL-Hundespielzeug steckt. Bild: Joyn

Überlebensgroße Kostüme, poppige Performances und eine große Portion Rätselspaß - das Erfolgsrezept von "The Masked Singer" geht in die zwölfte Runde! Am Ratepult übernehmen Verona Pooth und Chris Tall als festes Duo und bekommen in jeder Show prominente Unterstützung. Matthias Opdenhövel führt gewohnt charmant und kurzweilig durch die sechs Live-Ausgaben. Und die ersten Masken in Staffel 12? Stylish, schräg und einfach spektakulär: der drei Meter hohe King, die wandlungsfähige Muuhnika, Tanznudel Rave-loli und Hundespielzeug Quietsch.



Am Samstag, 8. November, um 20:15 Uhr - live auf ProSieben und im Stream auf Joyn - geht's los mit sechs Wochen voller Spekulationen und Mitfiebern.

Comedy-Duos im Duell bei "Schlag den Star" Comedy-Duos im Duell: Lutz van der Horst und Fabian Köster gegen Özcan Cosar und Bastian Bielendorfer (v. l. n. r.) bei "Schlag den Star" am 1. November 2025 auf ProSieben und Joyn. Bild: Joyn / Steffen Z. Wolff

Paartherapie der anderen Art: "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" Wer kann das Beef-Beil begraben und wer lässt alte Wunden wieder aufbrechen? Bild: Joyn/Christoph Köstlin

Wenn Ex-Bewohner:innen, Ex-Freund:innen und TV-Kontrahent:innen aufeinandertreffen, ist klar: Das wird kein Wellness-Trip! Im neuen Reality-Format "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" von ProSieben und Joyn müssen sich TV-Stars ihren alten Konflikten stellen. Im Team mit ihren jeweiligen Rival:innen ringen sie nicht nur um Versöhnung, sondern es stehen auch 50.000 Euro auf dem Spiel. Alte Feindschaften, ehrliche Emotionen: Hier wird gestritten, gelacht und verziehen - oder auch nicht. Zwischen Giulia Siegel und Verena Kerth herrscht seit zehn Jahren Dauerstreit. Ob bei den Münchner Society-Ladys schon vor der ersten Challenge die Fetzen fliegen? Und wie schlägt sich Sara Kulka im Duo mit Erzfeind Ronald Schill? Erst vor ein paar Monaten äußerte sie in der "Villa der Versuchung" noch überzeugt: "Ich gehe mit Ronald auf gar keinen Fall mehr in ein Format." Welche "Promi-Showdown"- Kandidat:innen schaffen es, alte Verletzungen zu heilen - und wer zieht sich neue zu? Die Antwort gibt’s ab Donnerstag, 6. November, um 20:15 auf ProSieben und im Stream auf Joyn.

Comeback der Wolter-Zwillinge: "Erkennst DU den Song? LIVE" Beni und Dennis Wolter wollen mit ihrer Musik-Show auf ProSieben wieder durchstarten. Bild: Joyn/Felix Görgens

Das Sound-Quiz mit der goldenen Ananas ist zurück! Live, laut und mit jeder Menge Ohrwurmpotenzial. Vier Promis und eine Wildcard buzzern sich pro Folge durch die größten Hits der Musikgeschichte. Wer den Song zuerst erkennt, punktet - wer danebenliegt, landet beim Straf-Karaoke. Und da warten schon mal überraschende Duett-Partner:innen! Mit dabei sind unter anderem Joko und Klaas, Felix Lobrecht, Finch und Nico Santos. Dazu gibt's Liveband, spontane Gesangseinlagen und das einmalige Moderations-Talent der Wolter-Brüder. Live mitraten, live mitsingen - ab Dienstag, 4. November, um 22:35 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.

Eine neue und eine letzte Staffel für Joko & Klass Matthias Schweighöfer tritt für ProSieben gegen Joko & Klaas an. Ob das Duo es schafft, gegen die Unterstützer des Senders zu gewinnen, siehst du im November. Bild: Joyn/Ralf Wilschewski

Keine Frage! Der Abschied fällt Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bestimmt nicht leicht. Immerhin läuft "Das Duell um die Welt" seit 13 Jahren und hat neue Maßstäbe gesetzt - mit waghalsigen Stunts, skurrilen Aktionen und viel Selbstironie. Die letzten drei Folgen der finalen Staffel sind ab 30. November jeweils sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn zu sehen.

Weitere November-Highlights Diesen Monat gibt's außerdem noch mehr Knobelspaß: In SAT.1 läuft am 13. November um 20:15 Uhr eine neue Folge von "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" - im Anschluss daran werden Wiederholungen gesendet. Und bei Kabel Eins heißt es am 27. November wieder Ärmel hochkrempeln. In "Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!" packen die beiden Spitzenköche Frank Rosin und Alexander Kumptner dort an, wo's in Restaurants und Betrieben brennt - mit Herz, Humor und ordentlich Würze.