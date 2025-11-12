Der Mord an Walter Lübcke erschüttert das Land und zeigt Grenzen auf - politisch und persönlich.

Ein rechtsextremer Gewalttäter erschießt 2019 den CDU-Politiker Walter Lübcke. Der Killer war bereits zuvor polizeibekannt. Handelte er allein, haben die Behörden versagt? Bei "Perspektiven des Todes" kommt auch der türkischstämmige Anwalt des Mörders zu Wort.

Der grausame Mord an Walter Lübcke: Eine einzelne Hautschuppe überführt den Täter

Am 1. Juni 2019 sitzt Walter Lübcke auf der Terrasse seines Wohnhauses im nordhessischen Wolfhagen-Istha. Es ist 23 Uhr, und der 65-Jährige ist allein. Der CDU-Politiker schaut auf sein iPad und raucht eine Zigarette.

Doch ein furchtbares Verbrechen beendet die Ruhe schlagartig. Ein Mann schleicht sich heran, und er führt nichts Gutes im Schilde. Stephan Ernst ist aus Kassel in das 25 Kilometer entfernte Dorf gefahren. Er hat einen Revolver dabei, den er sich illegal besorgt hat.

Es kommt zu einem kurzen Wortwechsel zwischen den Männern. Dann zieht Ernst die Waffe und schießt Walter Lübcke aus nächster Nähe in den Kopf. Um 0:30 Uhr findet der Sohn seinen Vater leblos auf der Terrasse und ruft den Rettungswagen. Das Kreiskrankenhaus stellt um kurz nach halb drei Uhr nachts den Tod Lübckes fest.

Die Polizei tappt zunächst im Dunkeln: Der Revolver ist verschwunden, und es gibt keine Zeug:innen. Neben Lübckes Grundstück fand zur Tatzeit eine Kirmes statt. Nach einem Aufruf bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst" gehen zahlreiche Hinweise ein, aber keiner führt zum Täter. Eine Woche nach dem Mord nehmen die Beamt:innen einen Sanitäter fest. Er hatte vor Ort Erste Hilfe geleistet und dabei Blutspuren weggewischt. Offenbar wollte er der Familie den Anblick ersparen. Am nächsten Tag kommt er wieder frei.

Eine einzelne Hautschuppe auf dem Hemd des Toten wird dem Mörder schließlich zum Verhängnis. Das Krankenhaus hatte das Kleidungsstück zunächst weggeworfen. Forensische Expert:innen stellen fest, dass die DNA der Schuppe mit den gespeicherten Daten eines vorbestraften Rechtsextremen übereinstimmt.

Am 15. Juni 2019 nimmt die Polizei Stephan Ernst in seinem Wohnhaus in Kassel fest. Zehn Tage später gesteht der 45-Jährige die Tat. Später widerruft er das Geständnis und beschuldigt seinen Freund Markus H - um es anschließend erneut abzulegen.

Gegen Ernst spricht, dass sich seine DNA nicht nur am Hemd, sondern auch an der Tatwaffe befindet. Diese versteckt er in einem Erddepot, zu dem er die Polizei selbst führt. Zuvor hatte der Rechtsradikale außerdem mehrfach Hasskommentare über den Politiker veröffentlicht.

Der Mann ist seit den 1990er-Jahren in der rechtsextremen Szene aktiv und wegen Gewalttaten mehrfach vorbestraft. Unter anderem verletzte er einen Iman lebensgefährlich mit einem Messer, zündete das Haus eines türkischen Mitschülers an und griff eine Asylbewerberunterkunft mit einer selbstgebauten Rohrbombe an.

Wieso der Täter den Behörden entglitten war und wie der Mord an Walter Lübcke Deutschland erschütterte, zeigt die neue Folge der True-Crime-Reihe "Perspektiven des Todes", die du oben streamen kannst. Auch sein Anwalt kommt zu Wort - der die rechtsextreme Gesinnung des Täters zutiefst verabscheut.