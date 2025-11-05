True Crime aus Deutschland: Wie ist Scarlett S. vor fünf Jahren verschwunden?

Im Jahr 2020 verschwindet die 26-Jährige spurlos, nachdem sie zur letzten Etappe ihrer Wanderung aufgebrochen war. Seitdem bleibt die Frage offen, was mit Scarlett S. passiert ist. Die Sendung "Das letzte Lebenszeichen" geht dem ungeklärten Fall nach und beleuchtet die mysteriösen Umstände ihres Verschwindens.

Der Fall Scarlett S.: Was ist vor fünf Jahren passiert?

Wenn Menschen plötzlich verschwinden, bleiben neben Sorgen und Panik der Angehörigen viele Fragen. Im Fall der vermissten Scarlett S. steht ihre Familie und die Polizei auch fünf Jahre später noch vor einem Rätsel.

Die wenigen Fakten, die heute bekannt sind, lassen viele Fragen offen: Am 10. September 2020 begibt sich Scarlett auf die sechste und damit letzte Etappe eines Wanderwegs im Schwarzwald und kommt nicht mehr zurück.

Eine groß angelegte Suchaktion beginnt. Polizei, Bergwacht und freiwillige Feuerwehr durchkämmen das riesige Areal mit Hubschraubern, Hunden und Drohnen. Doch nichts bringt den erhofften Hinweis. In den Tagen, Wochen und Monaten danach tauchen immer wieder vereinzelte Spuren auf - mittlerweile sind mehr als 600 Hinweise bei der Polizei eingegangen. Aber keine führt zu der Wanderin.

Seitdem kommen immer wieder neue Details über ihr Leben und die letzten Tage vor ihrem Verschwinden ans Licht. Wurde sie Opfer eines Verbrechens, war es ein Unfall oder ist sie am Ende vielleicht sogar freiwillig untergetaucht?

In der Doku-Reihe "Das letzte Lebenszeichen" auf Kabel Eins wird der Fall noch einmal aufgerollt und ein tiefer Einblick in die Hintergründe und die verzweifelte Suche nach Scarlett gewährt. Ermittler:innen erhoffen sich dadurch, neue Aufmerksamkeit auf den Fall lenken zu können, um am Ende vielleicht doch noch herauszufinden, was im September 2020 wirklich passiert ist.