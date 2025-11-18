Das passiert im neuen Fall "Marie Brand" am 19. November: Simmel und Brand tauchen in die Welt der Reichsbürger ein Aktualisiert: Vor 2 Stunden von teleschau Die Menschen, mit denen es Marie Brand und Jürgen Simmel in "Marie Brand und die Bedrohung vom anderen Stern" zu tun bekommen, scheinen wirklich von einem anderen Stern zu kommen ... Bild: ZDF/Martin Valentin Menke

Hauptkommissarin Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) kommen in ihrem neuesten Fall "Marie Brand und die Bedrohung vom anderen Stern" aus dem Staunen kaum heraus. Das sind die Gründe.

Seit 2008 ermitteln Hauptkommissarin Marie Brand (Mariele Millowitsch) und ihr Kollege Simmel (Hinnerk Schönemann) nun schon gemeinsam. Und sie haben in dieser Zeit schon vieles gesehen und erlebt. Aber nicht wie in ihrem 37. Fall. Es ist vielmehr ein anderes Land, mit dem das Duo es zu tun bekommt. Auslöser ist der Mord an einem Polizisten. Während der Fahrt auf Streife wurde er von zwei Unbekannten auf einem Motorrad durch die Windschutzscheibe erschossen.

Brand und Simmel in der Welt der Reichsbürger Eine Spur führt zu einem schwer abgeschirmten und mit Warnschildern versehenen Anwesen bei Köln. Eines dieser Schilder erklärt Marie Brand und Simmel, wo genau sie sich befinden: dem "Hoheitsgebiet Neu Germanisches Reich". Mittendrin in der Welt der sogenannten Reichsbürger. Im ZDF-Krimi werden sie angeführt vom selbsternannten "Reichskanzler" Guido Berger (Max Hopp). Einerseits erkennen Berger und seine Anhänger:innen die Bundesrepublik Deutschland und ihre Gesetze nicht an. Andererseits plant der "Reichskanzler" in der von ihm abgelehnten BRD eine eigene Partei. Diese Widersprüchlichkeit verwirrt nicht nur Kommissar Simmel, der ja häufig etwas länger braucht, um etwas zu verstehen. Brand und Simmel sind sprachlos gegenüber den kruden Ideen, mit denen sie während ihrer Ermittlungen konfrontiert werden. In deren Zentrum steht aber in erster Linie die Frage: Wer hat den Polizisten getötet? Hat Berger etwas damit zu tun und wenn ja: wieso? Er jedenfalls weist jede Schuld von sich.

Wer sind die Menschen vom "anderen Stern"? Und dann gibt es da ja noch das Bekennerschreiben einer Gruppierung namens "Aldebaran 2.0". Der Mord an dem Polizisten sei erst der Anfang, heißt es. Bald werde der "Tag der Befreiung" kommen. Befreiung wovon? Und wer oder was ist "Aldebaran"? "Aldebaran" ist einer der hellsten Sterne am Himmel. Esoterischen Verschwörungstheorien nach stammen die Arier vom Aldebaran ab. Darauf dürfte sich der Name der rechtsgerichteten Terrorgruppierung in "Marie Brand und die Bedrohung vom anderen Stern" beziehen. Damit haben es Brand und Jürgen Simmel in ihrem 37. Fall mit einem politisch ungewohnt aufgeladenen Thema zu tun.