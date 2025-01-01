NFL
NFL
Die neue NFL-Saison ist im Gange. Hier findest du Highlight-Clips und Hintergründe zur spektakulärsten Liga der Welt.
NFL: Clips und Highlights auf Joyn
Das lange Warten hat ein Ende: Football geht wieder los! Die NFL meldet sich mit dem Beginn der Regular Season zurück aus der Sommerpause.
Wie funktioniert Football?
Da American Football in Deutschland immer populärer wird, sind hier noch einmal die Basics: Die NFL Saison beginnt jedes Jahr im September und endet mit dem berühmten Super Bowl im Februar. In der Regular Season kämpfen insgesamt 32 Teams um den Einzug in die Play-offs. Die NFL gliedert sich allerdings in AFC und NFC und die einzelnen Teams sind in acht verschiedene Divisions zu je vier Mannschaften unterteilt. Die NFL-Playoffs erreicht man, indem man sich gegen seine Rivalen aus der Division durchsetzt oder falls man zu einem der Teams mit den meisten Siegen zählt. Jedes Team spielt in einer Saison mindestens 16 Mal, jedoch sind die anschließenden Playoff-Spiele nur für die Besten der Besten gemacht. Dementsprechend trifft im Super Bowl der Sieger der AFC auf den Champion der NFC.
Das Spiel an sich ist ebenso einfach erklärt: Jede Partie startet mit dem Kick-off und ist in vier Viertel zu je 15 Minuten unterteilt. Die beiden Teams, die zu jedem Spielzug elf Spieler aufs Feld schicken dürfen, versuchen den Football in die Endzone des Gegners zu tragen, um Punkte zu erzielen. Um in Ballbesitz zu bleiben, muss die angreifende Mannschaft innerhalb von vier Versuchen mindestens zehn Yards näher an die gegnerische Endzone kommen. Neben einem Touchdown, der bestmöglichen Punkteausbeute im American Football, können auch durch Field Goals oder etwa durch eine Two-Point-Conversion Punkte ergattert werden.
Der Weg zum Football-Profi ist allerdings nicht leicht. Nur durch harte Arbeit kann man sich einen Platz im NFL Draft sichern, bei dem jährlich nach der Saison die größten Talente von den NFL-Teams verpflichtet werden. Vor allem der First Pick, also der als Erstes ausgewählte Spieler, ist von großer Bedeutung. Im NFL Draft 2024 wurde diese Ehre dem Quarterback Caleb Williams von den Chigago Bears zugeteilt.
Der Weg zum Super Bowl
Star-Quarterback Patrick Mahomes verpasste in der letzten Saison seinen dritten Super-Bowl-Sieg in Serie. Mit den Kansas City Chiefs unterlag er klar den Philadelphia Eagles. Nun steht der 60. Superbowl an und Mahomes ist entschlossen, die Niederlage vergessen zu machen.
Doch auch die Buffalo Bills und die Baltimore Ravens rechnen sich berechtigte Chancen auf den Einzug ins Finale aus. Buffalos Quarterback Josh Allen wurde zum MVP, also zum wertvollsten Spieler der NFL, gewählt und will Mahomes erneut die Show stehlen.
Ebenso hat Meister Philadelphia mit Jalen Hurts und Saquon Barkley gezeigt, wozu das Team imstande ist. Sie bleiben der Favorit auf den erneuten Titelgewinn. Für Fan-Lieblinge wie die Dallas Cowboys und die San Francisco 49ers ist die Rückkehr in die Playoffs das klare Ziel und auch sie träumen von einer Super-Bowl-Teilnahme.
Eine Saison in dem jedes Team jeden schlagen kann verspricht auch dieses Jahr epische Duelle und große Emotionen. Wer setzt sich durch, wenn die Playoffs beginnen? Wer krönt sich am Ende zum Champion von Super-Bowl LX?
Schau dir auf Joyn alle Highlights und die wichtigsten Clips der laufenden NFL-Saison an. Zusätzlich findest du auf ran.de auch weitere Infos und auf Joyn alle Spiele der ELF.