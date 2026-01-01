15 Jahre
138 Min.Ab 0
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15 Jahre
Die Pianistin Jenny wird nach 15 Jahren Haft entlassen und steht vor einem Leben, das nicht mehr zu dem passt, das sie einst kannte. Während sie versucht, erneut Fuß zu fassen, brechen alte Konflikte und innere Dämonen hervor. Das Drama zeigt ihren Kampf zwischen Schuld, Freiheit und Selbstfindung. In der Fortsetzung von "Vier Minuten" erzählt Chris Kraus die Geschichte einer Frau, deren größter Gegner sie selbst ist.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2