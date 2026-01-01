Abonnenten über Nordschleife jagen 😅 Porsche 911 GT3 RS MR x Fiat Multipla
41 Min.Ab 12
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Abonnenten über Nordschleife jagen 😅 Porsche 911 GT3 RS MR x Fiat Multipla
Es gibt nichts krasseres als den Porsche 911 GT3 RS MR auf dem Nürburgring. Das Ding kreischt wie kein Zweiter, da peitsche ich gerne mit Abonnenten über die Nordschleife. Denn nachdem mit euch über 50.000 € bei der Ukraine-Spendenaktion zusammengekommen sind, hatten 3 Abonnenten das Vergnügen, mit mir über den Nürburgring zu schießen. Danke an alle, die mitgemacht haben, auch @manthey_racing , die uns dieses mega Auto aka “der Frosch” zu Verfügung stellt. P.S. der Multipla ist auch am Start!
Genre:Auto, Motorsport
Altersfreigabe:
12