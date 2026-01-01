Aliens vs. Predator 2
93 Min.Ab 18
93 Min.Ab 18
Aliens vs. Predator 2
Schaurig schöne Fortsetzung des Science-Fiction-Horrors "Alien vs. Predator" ... Auf einem Raumschiff entsteht eine neue Spezies aus Alien und Predator: der Predalien. Nach einem Crash des Luftschiffes in den Wäldern von Gunnison, bei dem das Monster sowie weitere abscheuliche Kreaturen fliehen können, sind die Bewohner der Kleinstadt in großer Gefahr. Währenddessen macht sich ein erfahrener Predator auf den Weg, um die Stadt von dem Predalien und einer Meute Aliens zu befreien.
Genre:Science Fiction, Horror, Thriller, Action
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH