Am Ende die Wahrheit
92 Min.Ab 12
92 Min.Ab 12
Am Ende die Wahrheit
Gerade als Franziska die Koffer für den gemeinsamen Urlaub mit ihrer Tochter packen will, erhält sie eine schreckliche Nachricht: Ihr Bruder Georg ist bei einem Verkehrsunfall gestorben! Bald stellt sich heraus, dass der Flugzeugingenieur ermordet wurde, weil er zu viel über das schmutzige Geschäft mit fehlerhaften Flugzeugersatzteilen wusste ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Calypso Entertainment GmbH