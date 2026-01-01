Amerikas Traumschiff - Die Geschichte der "United States"
46 Min.Ab 6
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Amerikas Traumschiff - Die Geschichte der "United States"
Das Linienschiff GSS United StatesG wurde 1952 in Dienst gestellt und begeisterte die Passagiere mit seiner unvergleichlichen Schnelligkeit: von New York nach Europa in nur drei Tagen. Bis zum heutigen Tag gilt der Ozeanriese als das schnellste Passagierschiff überhaupt. 1969 endete ihre Karriere - heute liegt die GSS United StatesG im Hafen von Philadelphia. Nun soll das Wrack in neuem Glanz erstrahlen. Eine Reportage die Geschichte des legendären Superliners.
Genre:Spezial, Dokumentation, Umwelt, Reise
Altersfreigabe:
6