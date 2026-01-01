Anatomie einer Entführung
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Anatomie einer Entführung
Robert Redford und Willem Dafoe in einem packenden Psycho-Thriller: Wayne Hayes ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und lebt in einer scheinbar glücklichen Ehe mit Ehefrau Eileen. Sein Leben ändert sich schlagartig, als er von einem Mann namens Arnold Mack entführt und in ein abgelegenes Waldstück verschleppt wird. Die Polizei setzt jedes Mittel ein, um Wayne zu befreien, doch die Zeit arbeitet gegen sie.
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH