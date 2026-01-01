Asso - Ein himmlischer Spieler
Asso - Ein himmlischer Spieler
Asso ist der beste Pokerspieler weit und breit. Gattin Silvia hat er aber versprochen, mit dem Spielen aufzuhören. Seine letzte Parte gewinnt Asso überlegen. Kurz darauf wird er überfallen und von dem Dieb erschossen. Als Geist darf er wieder auf die Erde zurück. Dort kann er Objekte bewegen und durch Wände gehen, ist jedoch nur für Silvia sichtbar. Asso sucht einen würdigen Nachfolger für seine Ex-Gattin, will aber auch seinen Mörder finden. Komödie mit Adriano Celentano und Edwige Fenech.
