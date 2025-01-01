Audi RS4 Legende mit 20 PS Upgrade | Edition 25 Years vs. RS4 B5
Happy Birthday Audi RS 4! Mit dem Audi RS4 Avant Edition 25 Years feiert Audi das Jubiläum des ersten RS4 B5, der vor 25 Jahren auf den Markt kam. Das Design zollt dem Ur-RS4 Tribut, aber unter der Haube hat sich eine Menge getan. Mit 20 PS Extra und einer limitierten Auflage ist dieses Auto wohl wirklich etwas Besonderes. ? Kann das Sondermodell dem legendären Ur-RS4 überhaupt gerecht werden? Das finden wir in einem direkten Vergleich heraus! Nostalgie und Legendenstatus gegen neue Technologie. Doch am Schluss zählt nur eines: Welches Auto macht mehr Spaß zu fahren?
