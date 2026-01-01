Awake - Der Alptraum beginnt
89 Min.Ab 12
89 Min.Ab 12
Awake - Der Alptraum beginnt
Für einen Mann, alias „John Doe“ (Jonathan Rhys Meyers), beginnt ein realer Albtraum. Nach einem rätselhaften Auto-Crash kann er sich an nichts erinnern, und zudem hat die Polizei im Kofferraum des Wagens eine Frauenleiche entdeckt! Nun steht der Unfallfahrer im Verdacht, ein gesuchter Serienkiller zu sein. Gemeinsam mit Diana (Francesca Eastwood) versucht John seine Unschuld zu beweisen und seine echte Identität wiederzufinden. Allerdings haben dabei auch Sheriff Roger Bower (William Forsythe) und der FBI-Agent Frank Ward (Malik Yoba) ein Wörtchen mitzureden. - Für seine Rolle in „Elvis“ (2005) wurde Jonathan Rhys Meyers mit dem Golden Globe ausgezeichnet.
Genre:Thriller, Mystery, Krimi-Drama, Drama, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.