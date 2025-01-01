Bank Job
108 Min.Ab 12
Der Autoverkäufer Terry Leather wird von seiner Ex-Freundin Martine überredet, seine alte Räuberbande für einen Banküberfall zusammenzutrommeln. Doch Martine locken nicht die Juwelen und das Geld. In einem der Schließfächer befinden sich Sexfotos von Prinzessin Margaret, auf die es der britische Geheimdienst abgesehen hat. Als Leather im Tresorraum der Bank weiteres belastendes Material entdeckt, begreift er, auf was er sich da eingelassen hat. Thriller von Roger Donaldson mit Jason Statham.
