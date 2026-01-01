Best Of Real Crime 2025: Die TOP 3 der grausamsten True Crime Fälle des Jahres
Best Of Real Crime 2025: Die TOP 3 der grausamsten True Crime Fälle des Jahres
Diese monumentale Dokumentation beleuchtet die brutalsten True-Crime-Fälle, die Kriminalisten bis heute beschäftigen. Im Fokus stehen der hochintelligente Ed Kemper ("Co-Ed Killer"), der seine Psychologen überlistete und seine Mutter enthauptete, sowie Danny Rolling ("Gainesville Ripper"), dessen sadistische Mordserie Florida terrorisierte. Ein dritter, unvergesslicher Fall handelt von der damals achtjährigen Jennifer Schuett, die einen brutalen Angriff überlebte und ihren Peiniger nach fast zwei Jahrzehnten durch moderne DNA-Analyse identifizierte. Erfahren Sie, wie diese Täter vorgingen, wie FBI-Profiling entscheidende Durchbrüche lieferte und welche unvorstellbare menschliche Tragödie hinter diesen Verbrechen steckt. #truecrime #verbrechen #doku