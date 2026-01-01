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Black Hawk Down

139 Min.Ab 16
Kabel Eins139 Min.Ab 16
Kabel Eins
Black Hawk Down

Black Hawk Down

3. Oktober 1993 in der somalischen Hauptstadt Mogadischu: Bürgerkrieg und Chaos herrschen in der Stadt - und über allem thront der Warlord Aidid. Die USA wollen seinem Regime ein schnelles Ende bereiten. Ihr Plan: Mit Hubschraubern und nachrückenden Bodentruppen in sein Quartier vordringen. Doch der Kampf in den Straßen Mogadischus gerät außer Kontrolle.

Genre:
Militär, Dokudrama
Produktion:
US, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Miramax UK Ltd.