BMW 1er M Coupé | Hoffentlich kommt der uns nicht quer!
Wow! Der BMW 1er M Coupé ist eine Maschine! Ich nehme ihn unter die Lupe und zeige euch, warum er schon lange als Klassiker gilt. 340 PS, Heckantrieb und echtes M-Feeling – was kann der Baby-M wirklich auf der Straße? Vielen Dank an das kompetente Team von ASG Remscheid, dass wir bei euch auf Probefahrt gehen durften. Freut euch auf jede Menge Fahrspaß, Sound, technische Einblicke und natürlich: Malmedie in Bestform!
