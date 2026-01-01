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Buffalo 66

Buffalo 66

106 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS106 Min.Ab 12
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Kabel Eins CLASSICS

Buffalo 66

Vincent Gallo und Christina Ricci begeistern in einer melancholischen Romanze mit schrägem Humor: Nachdem er fünf Jahre unschuldig im Gefängnis saß, will Billy Brown in seiner Heimatstadt wieder Fuß fassen. Da das Vorhaben mit einer Ehefrau besser umzusetzen ist, entführt er kurzerhand die Tänzerin Layla. Layla entdeckt an ihrem verkorksten Entführer liebevolle Seiten.

Genre:
Drama
Produktion:
US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© LionsGate International (UK) Limited