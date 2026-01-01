Buffalo 66
106 Min.Ab 12
106 Min.Ab 12
Buffalo 66
Vincent Gallo und Christina Ricci begeistern in einer melancholischen Romanze mit schrägem Humor: Nachdem er fünf Jahre unschuldig im Gefängnis saß, will Billy Brown in seiner Heimatstadt wieder Fuß fassen. Da das Vorhaben mit einer Ehefrau besser umzusetzen ist, entführt er kurzerhand die Tänzerin Layla. Layla entdeckt an ihrem verkorksten Entführer liebevolle Seiten.
Genre:Drama
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited