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Carol

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114 Min.Ab 6
SAT.1 emotions114 Min.Ab 6
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Carol

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New York der 50er-Jahre: Carol ist schon lange unglücklich mit ihrem Mann Harge und möchte sich deshalb von ihm trennen. Als sie in einem Kaufhaus auf die Verkäuferin Therese trifft, ist es Liebe auf den ersten Blick. Auch Therese fühlt sich sofort zu ihrer Kundin hingezogen, obwohl sie ebenfalls in einer festen Beziehung ist. Nach und nach entwickelt sich zwischen den beiden Frauen eine intensive Bindung. Als Carols Ehemann von der Affäre mitbekommt, scheut er vor nichts zurück.

Genre:
Romanze, Drama, LGBTQ+
Produktion:
US, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© DCM Film Distribution GmbH