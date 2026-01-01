Comedian Harmonists
125 Min.Ab 0
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Comedian Harmonists
Sie sangen sich in die Herzen eines Millionenpublikums: Sechs junge Sänger gründen in Berlin Ende der 1920er Jahre die "Comedian Harmonists" und werden mit ihrem einzigartigen Gesang zu internationalen Stars. Doch ihr rasante Aufstieg endet jäh, als mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten Hass und Verfolgung ihre gemeinsame Zukunft zerstören. Ein mitreißendes Drama nach einer wahren Geschichte.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1