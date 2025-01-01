Da wo es noch Treue gibt
89 Min.Ab 0
Kurz vor dem 30jährigen Jubiläum des Wildparks tauchen Briefe von Hansis Vater auf, in den er sich die Schuld am Tod vom alten Perterer, Viktorias Vater, gibt. Auf undurchsichtigen Wegen kommt diese Information ins Dorf und Victoria sieht einmal mehr die Chance den Sandgrubers zu schaden und doch noch an die Gründe des Wildparkes zu kommen. Für sie ist das von existenzieller Notwendigkeit, denn ihr Finanzberater hat sich in Aktiengeschäften verspekuliert und Victoria ist pleite. Victoria zieht sofort wieder alle Register ihrer Intrigenkunst und mischt die Ortschaft auf. Plötzlich steht der gute Ruf der Sandgrubers auf dem Spiel und Hansi setzt alle Hebel in Bewegung, um die Ehre seiner Familie wieder herzustellen.
