Daddy's Home - Ein Vater zu viel
93 Min.Ab 6
93 Min.Ab 6
Daddy's Home - Ein Vater zu viel
Mark Wahlberg und Will Ferrell im ultimativen Duell der Väter - eine Komödie für die ganze Familie: Brad lässt nichts unversucht, um Saras Kindern ein guter Stiefvater zu sein. Da taucht plötzlich deren leiblicher Vater Dusty auf. Schnell wird klar: Dusty möchte Brad aus der Familie drängen, sich mit Sara versöhnen und selbst wieder als Vater für seine Kinder da sein. Brad liefert sich daraufhin mit Dusty einen Konkurrenzkampf, wobei sich beide Väter so einiges einfallen lassen.
Genre:Comedy
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.