Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das A-Team

Das A-Team

109 Min.Ab 12
ProSieben109 Min.Ab 12
ProSieben
Das A-Team

Das A-Team

Liam Neeson und Bradley Cooper als Elite-Kämpfer auf Rache-Mission: Zusammen mit zwei anderen eigenwillige Veteranen bilden sie das A-Team, einer Spezialeinheit der US-Armee. Nach einem Einsatz im Irak landen die vier im Gefängnis - für ein Verbrechen, das sie gar nicht begangen haben. Jetzt bleibt nur ein Ausweg: Sie müssen sich befreien und die Suche nach dem wahren Schuldigen selbst in die Hand nehmen. Eine wilde Jagd beginnt ...

Genre:
Abenteuer
Produktion:
US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© ProSiebenSat.1 Media SE