Das BILLIGSTE Auto Deutschlands geht | GAME OVER Mitsubishi Space Star

34 Min.
Mitsubishi Space Star muss gehen! Das billigste Auto Deutschlands wird eingestellt. Seit 2012 rollt der Mitsubishi Space Star als echtes Sparmobil über die Straßen. Mit seinen 71 PS in der Basisvariante und einem Einstiegspreis von €11.990 war er DAS günstigste Auto. Doch nun ist Schluss – das Modell wird eingestellt. Denn die neuesten Assistenzsysteme kann er nicht mehr bieten. Normalerweise bin ich nicht der Typ für kleine Autos. Aber bei dem günstigsten Auto Deutschlands muss ich einfach wissen: Was kann der Space Star wirklich? Wie sehr ist das Teil in die Jahre gekommen und vor allem: Wo wurde überall gespart?
