Das Märchen vom guten Bösen Wolf (2)
51 Min.Ab 12
51 Min.Ab 12
Das Märchen vom guten Bösen Wolf (2)
Die Wölfe sind zurück. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa. Während Städter fasziniert sind, leiden Landbewohner unter den Angriffen der strenggeschützten Raubtiere, die neben Wild auch Nutztiere wie Schafe und Rinder reißen. Über 65.000 Weidetiere wurden im Jahr 2023 in der EU von Wölfen gerissen, in Deutschland nach Zahlen von 2022 mehr als 8.000 getötet oder verletzt. Schützen oder Schießen? Diese Frage spaltet die Republik.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12