Das perfekte Weihnachts-Date
91 Min.Ab 0
Die neunjährige Megan hat nur einen Wunsch: zu Weihnachten soll ihre Mutter Cara endlich die Liebe finden. Doch ihr Wunschzettel geht durch einen Zufall viral. Plötzlich erhält Cara viele Liebesbriefe. Der ehrgeizige wie charmante Reporter Chet sieht die Chance für eine große Story. Er begleitet Cara bei ihren Dates mit der Kamera. Doch je mehr Dates es gibt, desto näher kommen sich Cara und Chet.
Genre:Feiertag, Romantische Komödie
0
Copyrights:© Tiberius Film