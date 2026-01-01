Das Schicksal ist ein mieser Verräter
135 Min.Ab 6
135 Min.Ab 6
Das Schicksal ist ein mieser Verräter
Feinfühliges Teenie-Drama ohne Kitsch: Ausgerechnet in einer Selbsthilfegruppe verlieben sich Hazel und Gus ineinander. Beißender Humor und eine Abneigung gegen alles Gewöhnliche verbindet die beiden Teenager, die bald jede freie Minute miteinander verbringen. Hazels Krankheit lastet schwer auf ihr, und sie spürt, dass sie nicht mehr lange leben wird. Aus Rücksicht auf Gus beschließt sie, sich nicht mehr mit ihm zu treffen. Doch Gus lässt nicht locker ...
Genre:Romanze, Drama
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH