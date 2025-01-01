Das Schloss im Himmel
120 Min.Ab 6
Das Schloss im Himmel
Der erste Film des legendären Ghibli Studios: Das junge Waisenmädchen Sheeta wird eines nachts von Regierungsagenten auf ein Luftschiff entführt. Als die Piratin Dora das Schiff angreift, stürzt das Mädchen in die Tiefe. Mithilfe eines Amuletts ihrer Mutter landet sie in den Armen des jungen Pazu. Der träumt von der Festung einer vergangenen Hochkultur, einem Schloss im Himmel - Laputa. Eine abenteuerliche Reise auf der Suche nach dem mysteriösen Ort beginnt.
Genre:Anime, Fantasie
Produktion:JP, 1986
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH