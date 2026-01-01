Das Streben nach Glück
113 Min.Ab 0
Das Streben nach Glück
Hoffnung in der Krise - Drama mit Will Smith: Der Handelsvertreter Chris Gardner verfügt zwar über Intelligenz und Talent, aber er hat kein Glück. Es fällt ihm schwer, seine Familie finanziell über Wasser zu halten. Nachdem ihn seine Frau Linda ihn im Stich lässt, brechen harte Zeiten für Chris und seinem Sohn Christopher an - sie stehen nun auf der Straße. Doch Chris lässt sich nicht unterkriegen: Er gibt er alles, um sich und seinem Sohn ein besseres Leben zu ermöglichen ...
Genre:Drama
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland