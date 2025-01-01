Das wandelnde Schloss
115 Min.Ab 6
Die Macher von "Chihiros Reise ins Zauberland" bestechen mit einem fantastischen Märchen: Sophie arbeitet als einfache Hutmacherin. Als sie auf der Straße von zwei Soldaten belästigt wird, kommt ihr der Zauberer Hauro zu Hilfe. In dessen wandelndem Schloss soll sie später Zuflucht vor der Hexe aus dem Niemandsland finden, nachdem diese sie in eine alte Frau verwandelt und mit einem Fluch belegt. Doch Hauro hat mit eigenen Dämonen zu ringen. Kann er ihren Fluch brechen?
Genre:Anime, Fantasie
Produktion:JP, 2004
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH