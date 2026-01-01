Dawn Rider
94 Min.Ab 12
94 Min.Ab 12
Dawn Rider
John Mason (Christian Slater) hat gerade erst seinen lange vermissten Vater wiedergetroffen, da geraten auch beide schon in einen Zugüberfall. Johns Vater wird dabei im hitzigen Gefecht erschossen und er selbst schwer verwundet. Auf einer nahe gelegenen Ranch kann er zwar wieder zu Kräften kommen, doch tatsächlich lauert hier erneut tödliche Gefahr. Der Bruder der Ranchbesitzerin ist der Kopf der Gangsterbande - und der Mörder seines Vaters...
Genre:Action, Drama, Mystery
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH