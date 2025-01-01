Denk wie ein Mann
118 Min.Ab 6
Als vier Frauen von ihren Partnern nicht bekommen was sie wollen, beschließen sie, sich den Beziehungsratgeber "Act Like a Lady, Think Like a Man" zu Herzen zu nehmen. Sie schleppen die Männer mit zu Hochzeiten und setzen sie auf Sex-Entzug. Doch ihre Partner durchschauen die List ihrer Liebsten und hecken einen Plan aus, um den Spieß umzudrehen ...
Genre:Comedy, Romanze
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH